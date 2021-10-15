İBB, ELAZIĞ DEPREMİNDE HASAR GÖREN OKULUN YERİNE YENİSİNİ YAPACAK - Son Dakika

ELAZIĞ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye arasındaki protokolün imza töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu "Arkadaşlarımın hızlı bir proje çalışması ile beraber uygulama projesinin de kurullara gönderilip onaylandıktan sonra hep birlikte Elazığ'a yakışan çok nitelikli, kimlikli bir okul yapısını teslim edeceğiz" dedi.

Elazığ'da geçen yıl merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı hasar gören 27 okul yıkıldı. Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapımı sürerken hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Bu kapsamda bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol içim imza töreni düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları, partililer ve vatandaşlar katıldı. 25 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan, okul, laboratuvar ve spor salonu için protokol imzalanırken okulun en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Elazığımıza böyle güzel bir eğitimin kurumun yapılmasından dolayı bir eğitimci olarak çok mutluyum. Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde yaşadığımız üzücü afetten dolayı okullarımızda sıkıntılarımız oldu. Çok şükür devletimizin ve hayırseverlerimizin katkı ve destekleri ile 72 projemiz bugün itibariyle hayata geçmiştir. Bu sayı İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 73'üncü projemizi gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah burası zamanın ruhuna uygun olarak inşa edilecek. Ben bundan dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ELAZIĞ'A YAKIŞAN NİTELEKLİ OKUL YAPACAĞIZ'

İmamoğlu, karşılıklı olarak protokol imzalandığını belirterek, "İşallah en yakın zamanda arkadaşlarımın hızlı bir proje çalışması ile beraber uygulama projesinin de kurullara gönderilip onaylandıktan sonra hep birlikte Elazığ'a yakışan çok nitelikli, kimlikli bir okul yapısını teslim edeceğiz" dedi. İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Depremde Elazığ'a geldikten sonra bir kaç kez Elazığ'a ne yapabiliriz, başta eşimle beraber aile olarak ama kurum olarak düşündük. Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol ile beraber böyle bir kaç sohbetimiz olmuştu ama bir kamusal fayda sağlamanın tabii gerekliliği var. Böyle bir girişim hiç aklımıza gelmemişti. Sonrasında vekilimizin bizi telefonla aramasıyla, böyle ulvi bir görevi İstanbul'un birinci kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne önermesi ile beraber çok sıcak baktık. Valiliğe yazımızı bildirdik, Milli Eğitim Bakanlığı ve valilik bunu değerlendirdi. Onay ile beraber bize yazı gönderildi. Biz de bu gelen yazıyı meclisimize taşıdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bulunan bütün siyasi partilerin üyelerinin oy birliği ile beraber Elazığ'ın yaşadığı kötü anı hep beraber paylaşmak ve Elazığlı hemşerilerimize omuz vermek adına İstanbul olarak buradaki girişimlerin yanında olmaya karar verdik. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonu ve atölyeleri şeklinde bulunan proje adını arkadaşlarımızla teslim aldık."