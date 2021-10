Şentop: İnsanları kendi doğdukları coğrafyada tutabilmenin şartı, huzur ve asayiştir - Son Dakika

Şentop: İnsanları kendi doğdukları coğrafyada tutabilmenin şartı, huzur ve asayiştir

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, dünya genelindeki göç sorununa ilişkin, "Bugün sınırları kapatalım, duvar çekelim' demekle, günü kurtaracak tedbirlerle uğraşacağımıza; bizim şimdiden bütün insanları kendi doğdukları, yaşadıkları coğrafyada tutabilecek, orada yaşamalarını sağlayabilecek imkanları, projeleri ortaya koymamız lazım. Bunun en temel şartı öncelikle huzur ve asayiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Üniversitesi'nin 75'inci yıl kutlama programı ve 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda davetli de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılışını Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin 19'uncu rektörü olarak geçtiğimiz yıl görevine başladığını hatırlatarak, "Bir yılı aşan görev sürem boyunca en önem verdiğim konu Ankara Üniversitesi'nin çok daha güçlü yarınlara ulaşma hedefine katkı sağlamak oldu. 'Bilimde ve araştırmada öncü üniversite' yaklaşımını düstur edindiğimiz bu süreçte üniversitemizin gelişimi, dönüşümü ve daha güçlü hedeflere ulaşmasını sağlamak üzere çalışma arkadaşlarımızla birlikte pek çok adım attık. Bu adımlarımızın her birinde Ankara Üniversitesi'nin tarihsel ve bilimsel birikimi ile kurum kültürünü ve gelecek vizyonunu bütünleştirerek hareket ettik. Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana alanının öncüsü olmuş ve daima Türk milletinin kendisine sunduğu imkanları yine Türk milletinin yararına sunmayı ilke edinmiştir" dedi.

ŞENTOP: BÜTÜN ALANLARDA BİLGİYE ULAŞMAK ÇOK KOLAYTBMM Başkanı Şentop ise, 2021-2022 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek, Ankara Üniversitesi'nin önemine değindi. Türkiye'de üniversite sayısının 207 olduğunu, bunun 129'unun devlet, 78'inin vakıf üniversitesi olduğunu belirten Şentop, "Son 20 yılda eğitim öğretim alanında çok büyük mesafeler aldık. Öğretmen sayımızın artışından akademisyen sayımızın artışına kadar. Şimdi bu sayısal verileri kaliteye çevirebilmek gerekiyor. Bu da üniversitelerdeki hocalarımız ve öğrencilerimiz görevi" diye konuştu.Şentop, eğitim sisteminde geçmişte bilgiye ulaşmanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Şimdi bütün alanlarda bilgiye ulaşmak çok kolay. Başta internet üzerinden olmak üzere açık kaynaklar, kütüphaneler; herkesin her türlü bilgiye çok rahatlıkla ulaşma imkanı var. Fakat esas sorun, ulaştığımız bilginin doğru olup olmadığını ölçebilmek, tartabilmek ve bu bilgiyi yorumlayıp kullanabilmek, bundan bir sonuç çıkarabilmek" dedi.'ÖZGÜVEN ORTAYA KOYMALIYIZ'Başkan Şentop, birçok Türk bilim insanının büyük başarılar ortaya koyduğunu işaret ederek, "Biz Türkiye üniversiteleri olarak, insanlığın bilim dünyasına yine iddialarla katkı sunabilecek bir özgüveni ortaya koymalıyız. Bu anlamda sadece batıda gelişmiş olan bilimsel çalışmaların bir tekrarı değil, onları yeniden yorumlayıp üzerine katkılar sunarak geliştirecek bir imkanı ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullandı.'YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR SADECE BAŞLANGIÇ'Başkan Şentop, insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın yeniden şekilleneceği dönemlerin arifesindeyiz. Bunun sıkıntılarını yaşayan bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız. Ben sadece bir şeye dikkat çekeceğim. Son zamanlarda gittiğimiz her yerde, yurt dışında yaptığımız görüşmelerde en önemli konulardan birisi iklim değişikliği konusu. Ama bunun kadar; belki daha sıcak hissedildiği için tartışılan göç konusu. Ben bugün göçle ilgili yaşanan sıkıntıları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere oradaki muhataplarımıza anlatıyorum. Yaşadığımız sıkıntıların sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çok daha büyük sıkıntılarla dünyanın karşı karşıya kalacağını düşünüyorum" diye konuştu.'PROJELER ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM'Başkan Şentop, dünya genelindeki göç sorununa ilişkin de, "Bugün sınırları kapatalım, duvar çekelim' demekle, günü kurtaracak tedbirlerle uğraşacağımıza; bizim şimdiden bütün insanları kendi doğdukları, yaşadıkları coğrafyada tutabilecek, orada yaşamalarını sağlayabilecek imkanları, projeleri ortaya koymamız lazım. Bunun en temel şartı öncelikle huzur ve asayiştir. İnsanlar can güvenliği olmayan yerlerde, coğrafyalarda yaşamaya zorlanamaz. Ne kadar tutsanız sonuçta kendi doğdukları yerlerden göç etmeye başlıyorlar. Yine asgari insani şartlar içerisinde bu nüfusu yine kendi coğrafyasında, doğduğu topraklarda yaşatabilecek imkanları sunmamız lazım. Bugün belki mümkün olduğu kadar fazla kazanmak, sömürüyle kazanmak hoş olabilir ama bundan 50, 100 sene sonra kendi oturduğumuz mekanlarda huzur içerisinde yaşayamayacağız" dedi.

Şentop ayrıca, Türkiye'nin geleceğe yönelik projeksiyonlar içerisinde dünyada etkili olacak 5 ülkeden birisi olduğunu belirterek, "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke" ifadelerini kullandı.