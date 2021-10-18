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AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi - Son Dakika

AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi

18.10.2021 21:11

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda başta Afganistan'daki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "AB Komisyonu, Taliban yönetimini tanımaksızın bölgeye...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda başta Afganistan'daki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "AB Komisyonu, Taliban yönetimini tanımaksızın bölgeye insani yardımlarda kullanılmak üzere 1 milyar euroluk bir bütçe hazırladı" dedi.

Lüksemburg'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, AB'li dışişleri bakanlarının toplantıda başta Afganistan olmak üzere Batı Balkanlar, Tunus, iklim diplomasisi, artan enerji fiyatları ve sığınmacılar gibi konuları ele aldığını belirtti. AB Komisyonu'nun Afganistan'da insani yardımlarda kullanılmak üzere bütçe hazırladığını duyuran Borrell, "Afganistan'daki durumu değerlendirdik. AB Komisyonu, Taliban yönetimini tanımaksızın bölgeye insani yardımlarda kullanılmak üzere 1 milyar euroluk bir bütçe hazırladı. Bu bütçe bölgedeki siyasi otorite eline geçmeden ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ FİYATLARININ ARTIŞI JEOPOLİTİK SAVAŞLARA BAĞLIDIR

Bakanların toplantıda iklim diplomasisi ve artan enerji fiyatlarını da masaya yatırdığını belirten Borrell, "İklim diplomasisi ve enerji fiyatlarının artışını konuştuk. AB olarak dünya için kendi üzerimize düşeni yapıyoruz, diğerlerinin de üzerlerine düşenleri yapmalarını bekliyoruz. Enerji fiyatlarının artışı jeopolitik savaşlara bağlıdır. Gaz yokluğu da jeopolitik durumlara bağlı bir durumdur. Gelecek zirvede bu konu önemli müzakere konumuz olarak belirlendi" dedi.

"SINIRLARIMIZA DAYANAN SIĞINMACILARIN DURUMUNU DA ELE ALDIK"

Ayrıca son günlerde Belarus sınırından AB'ye giriş yapmaya çalışan çok sayıda sığınmacı olduğunu belirten Borrell, bu konunun da toplantıda ele alındığını kaydetti. Borrell, "Sınırlarımıza dayanan sığınmacıların durumunu da ele aldık. Özellikle Belarus sınırından AB'ye giriş denemeleri konusunda bölge ülkeleriyle görüşüyoruz. Irak ziyaretimde de vurguladığım gibi, bu sığınmacıların inandırıldığı gibi bu hattan Avrupa'ya bir geçiş yolu bulunmamaktadır. Bu insanlar Irak'ta bilet alarak uçakla Minsk'e gelip, oradan Avrupa'ya girebileceklerine inandırılarak kullanıldılar. Bunu Irak yönetimine bildirmemize rağmen bu durum yaşandı. Şimdi bu uçuşlar durduruldu, fakat bu insanlar kandırıldı. AB olarak bu sığınmacı akışını engellemek istiyoruz" diye konuştu.

"KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ TEK ÇÖZÜM"

AB Dışişleri Konseyi toplantısında ayrıca Tunus, Batı Balkanlar ve Türkiye konusunun da gündeme geldiğini belirten Borrell, Akdeniz'deki gerginliklerin bitmesi için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Borrell, "AB üyeleri bugün Yunanistan ve Kıbrıs'a olan desteklerini yinelemiştir. Bu gerginliklerin çözülmesi için Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler temelinde çözülmesi kalıcı çözümün tek yoludur" dedi.

"NORMAL ANAYASAL SÜREÇLERE DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Açıklamasında Tunus'a da değinen Borrell, "Tunus konusunu ele aldık. Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine demokrasinin korunması, hukuka saygı ve normale dönme konusunun önemini hatırlattım. Normal anayasal süreçlere dönülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konsey toplantısında Batı Balkanların da masaya yatırıldığını belirten Borrell, "Batı Balkanlar konusunu da görüşme imkanımız oldu. Kosova ve Sırbistan arasında olumsuz gelişmelere şahit olduk. 13 Eylül anlaşmasına göre AB'nin kolaylaştırıcı rolünün ne kadar önemli olduğu görüldü" dedi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi
AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi
AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi
AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Taliban, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi - Son Dakika
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