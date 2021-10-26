Yıldırım, Düzce'yi yakından takip ediyor - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kızılay'ın anaokulu açılışının ardından Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Düzce hakkında bilgiler aldı.

Kızılay'ın 81 İl 81 Kızılay Anaokulu projesi kapsamında Düzce'ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, okul açılışının ardından bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım'a Vali Atay, yapılan çalışmalar ve yapılması beklenen projeler ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyarete eden Binali Yıldırım, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Dr. Faruk Özlü, ziyaretin anısına Yıldırım'a Osmanlı sıkması tespih, Düzcespor forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Yıldırım, Özlü'nün kendisi için yerinin ayrı olduğunu ifade ederek, aynı hükümette birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Özlü'nün Düzce'ye hizmetlerini uzaktan da olsa takip ettiğini sözlerine ekleyen Yıldırım, çalışmalarından ötürü Başkan Özlü'yü tebrik etti.

Binali Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü ise "Son Başbakanımız, partimizin Genel Başkanvekili, aynı zamanda 65. Hükümette birlikte görev almaktan büyük onur duyduğum değerli büyüğümün bugünkü ziyaretleri bizleri ziyadesi ile memnun etti. Kendilerine ve eşleri hanımefendiye çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım daha sonra Düzce'de bulunan silah fabrikasını ziyaret ederek, Düzce'den ayrıldı.

(Enes Bektaş/İHA)