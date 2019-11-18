Son Dakika Haberleri: Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
Son Dakika Güncel Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz - Son Dakika

Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz

6 saat önce

Pompeo Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruzABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, Donald Trump yönetimi Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri artık uluslararası hukuka aykırı olarak görmüyor dedi.

Pompeo Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, Donald Trump yönetimi Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri artık uluslararası hukuka aykırı olarak görmüyor dedi.

Pompeo, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede Obama yönetimindeki görüşte değişikliğe gidildiğini ifade ederek, Sivil yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukukla tutarlı olmadığını söylemek, barış amacını ilerletmedi. Kimin haklı kimin haksız olduğuna ilişkin tartışmalar barışı getirmeyecek dedi.

'İRAN'DAKİ PROTESTOLARI YAKINDAN İZLİYORUZ'

Pompeo, ABD'nin, İran ve Irak'taki protestoları yakından takip ettiğini belirterek, ABD, İran'daki protestoları yakından takip ediyor. Bu rejimin, İran halkına yönelik işlediği şiddet eylemlerini kınıyoruz ve çeşitli ölümlerin raporları sebebiyle derinden endişe duyuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, kendi halkına yönelik şiddeti durdurmalı ve hemen internete erişimi tekrar eski haline getirmelidir ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Irak'taki protestolara da değinerek, Irak'taki protestoları çok yakından izliyoruz. Irak halkını destekliyoruz dedi.

Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 06:27:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]