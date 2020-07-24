Pompeo: "Çin'in Houston Konsolosluğu casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığının merkeziydi" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kalifornia eyaletinde yaptığı açıklamada, "Houston'daki Çin konsolosluğunun casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığının merkezi" olduğunu söyledi.

Kalifornia eyaletinin Yorba Linda kentinde bulunan ABD'nin 37'inci Başkanlarından Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi haline geldiğini ve bu nedenle burayı kapatma kararı aldıklarını ifade etti.

Pompeo, "Özgürlüklerimizi Çin Komünist Partisi'nden korumanın zamanı"

Çinli, teknoloji şirketi Huawei'yi "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendiren Pompeo, "Huawei'nin masum bir telekomünikasyon şirketi olduğunu iddia etmeyi bıraktık. Bunun ne olduğunu ve ulusal bir güvenlik tehdidi olarak adlandırdık ve buna göre harekete geçtik." İfadelerini kullandı.

Pompeo, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'yi şımarık olarak nitelendirdi

Pompeo, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, için "çökmüş bir totaliter ideolojinin şımarığı" olarak nitelendirdi. Pompeo, Çin konusunda ABD ile aynı noktada duran ülkelere yönelik olarak da "Dünyanın özgür milletleri olarak Çin Komünist Partisinin davranışlarına ilişkin daha iddialı yollar izlemeliyiz. Pekin yönetiminin eylemleri halklarımızı ve refahımızı tehdit ediyor" dedi. Pompeo, "Dizimizi şimdi bükersek, çocuklarımızın çocukları komünist partinin kontrolünde olabilir." ABD'nin müttefiklerinin Çin Komünist Partisine yollarını değiştirmek ve baskı yapmak için "daha iddialı yollar" kullanmaları gerektiğini söyledi.

Çin'in Houston Konsolosluğunda evrak yakıldı iddiası

ABD'de medyası konsolosluk bahçesinde evrakların yakıldığına dair haberler vermişti.

Houston Polisi, bir haber kanalına yaptığı açıklamada konsolosluktaki personelin Cuma günü binayı boşaltacak olmalarından dolayı içerideki belgeleri yaktıklarını söyledi. Teksas eyaletinin Houston kenti İtfaiye Şefi Samuel Pena, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin Konsolosluğu'nun arka bahçesinde bir konteynerin yandığı görülüyor ancak bizim müdahale etmemize izin verilmiyor"demişti..

Çin Dışişleri Bakanlığı misli ile karşılık vereceklerini açıkladı

Houston'daki konsolosluğunun kapatılması istenen Çinli yetkililer, kararı "siyasi provokasyon" olarak nitelendirdi, "meşru ve gerekli eylemlerle" karşılık vereceklerini açıkladı. Çin'in ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çin, ikili ilişkileri sabote eden bu ölçüsüz ve haksız adımı kınıyor" denildi.

Trump yönetimi, Çarşamba günü Çin'in Teksas eyaletinin Houston kentindeki konsolosluğunun kapatmasını istemiş, bunun için de 72 saat süre vermişti. Amerika'nın kararına gerekçe olarak da "Amerika'nın fikri mülkiyet haklarının ve Amerikalılar'ın kişisel bilgilerinin korunması" gösterilmişti. - CALİFORNİA