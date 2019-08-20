Son Dakika Haberleri: Porf. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor
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Porf. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor

22 dakika önce

Porf. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyorİSTANBUL - Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun.

Porf. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor
Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor
İSTANBUL - Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun. Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.
Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katılıyor.
Haluk Dursun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:02 Kaynak: İHA
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