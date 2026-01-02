Prim Borçlularına Sağlık Hizmeti Kesildi - Son Dakika
Sağlık
Prim Borçlularına Sağlık Hizmeti Kesildi

Prim Borçlularına Sağlık Hizmeti Kesildi
02.01.2026 13:25
GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar, yeni yıl itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu bulunanlar için yeni yıl, sağlık hizmetlerine erişimde ciddi bir kesintiyle başladı.

31 Aralık 2025'te süresi dolan geçici düzenlemenin yenilenmemesi üzerine, 1 Ocak 2026 itibarıyla prim borcu olanlar, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olamıyor, reçeteli ilaçlarını da temin edemiyor.

Böylece borçlular ve onların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanma hakkını kaybetti.

Geçmiş yıllarda, prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için her yıl geçici düzenlemeler yapılmıştı.

Son olarak 2025 yılında GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar için devlet hastanelerinde geçici sağlık hizmeti hakkı tanınmıştı.

Bu kapsamda borçlu kişiler devlet hastanelerinde tedavi olabiliyor ancak ilaçları tam ücretle alıyordu.

Geçici düzenlemenin süresi 31 Aralık 2025'te doldu.

Ancak 2026 yılı için henüz yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmadı.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun: 'Bu yıl ilk defa böyle bir şey oldu'

BBC Türkçe'ye konuşan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, "GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan kişiler şu anda sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar" dedi.

"GSS ve Bağ-Kur prim borçlarına ilişkin muafiyet her sene uzatılıyordu. Bu yıl ilk defa böyle bir şey oldu" diye konuşan Erdursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genellikle yılın son günü ya da yılın ilk gününde yeni düzenleme yayınlanırdı ancak şu anda herhangi bir uzama gelmedi."

Erdursun'a göre, 2016 yılı ve sonrasına ait GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanların sayısı "2-3 milyon civarında".

2016 öncesine ait borçlar silinmişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 24 Aralık'ta kabul edilen kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici bir madde de eklendi.

1 Ocak 2016 öncesine ait, ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçların tahsilinden vazgeçildi.

Böylece bu tarih öncesine ait borçlar silinmiş oldu.

Düzenlemeden yaklaşık 1,5 kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor.

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan GSS prim oranı %3'ten %6'ya çıkarıldı.

Bu artışla birlikte 2025 yılında 780 TL olan aylık GSS primi, 1560 TL'ye yükselmiş oldu.

1 Ocak 2026 itibarıyla uygulamaya konacak yeni asgari ücretle birlikte güncel prim tutarı aylık 1981 TL olarak belirlendi.

Kimler prim ödemek zorunda?

GSS, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan geniş bir kesimi kapsıyor.

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012'den bu yana zorunlu olarak GSS kapsamında bulunuyor.

Türkiye'de bir kişinin işsizse ve okumuyorsa GSS'te tabi.

Ya da hane halkında evli çift işsiz olduğunu durumda, içlerinden bir tanesi GSS primi ödemek zorunda.

Ancak burada bir istisna bulunuyor.

Hane halkı içerisinde kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden daha az ise prim ödeme zorunluluğu yok.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, bu durumdaki milyonlarca kişinin GSS primlerinin devlet tarafından karşılandığını söylüyor.

Mevzuata göre Bağ-Kur'lular ve GSS prim ödeme yükümlülüğü bulunanlar için sağlık hizmetinden yararlanabilmek adına başvuru tarihinde 60 günden fazla prim borcu bulunmaması gerekiyor.

Borcu 60 günü aşanlar, borçlarını yapılandırmadıkları sürece sağlık hizmeti alamıyor.

Tecil ve taksitlendirme işlemleri devam edenler ise bu kuralın dışında tutuluyor.

Kaynak: BBC

