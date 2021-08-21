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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen törenle anıldı

21.08.2021 12:14
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen törenle anıldı, System.String[]

İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte "Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun" belgesel filminin gala gösterimi de yapıldı.

Anma programına, Prof. Dr. Dursun'un ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ile Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar İskender Pala, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, eski bakanlardan Nabi Avcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile öğrenciler katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarına konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 2004 yılından itibaren Dursun ile tanıştıklarını söyledi.

Dursun'un eski tabirle çok velud ve hezarfen bir insan olduğunu anlatan Arısoy, "Herhalde belgeselin başlığında geçtiği gibi onu en çok ifade eden nitelemelerden birisi de 'Kültürü Savunan Adam' olacaktır." dedi.

Arısoy, gençlerle buluşması sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden Dursun'un ölümünün yaşantısını ortaya koyduğunu ve her geçen gün eksikliğini hissettiklerini kaydetti.

"Dursun'u kültür neferi olarak anlatmak istedik"

Filmin yönetmeni ve yapımcısı Nihal Ağırbaş, belgeseli Dursun'u gelecek nesillerin de tanıması için yaptıklarını ifade etti.

Ağırbaş, Dursun'un çok yönlü bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Onun hangi yönünü ele almamız gerektiğine karar veremedik. Kültür adamı, akademisyen, tarihçi veya devlet adamı gibi çeşitli yönlerini tek başına anlatmanın zor olduğuna karar verdik. Nihayetinde bu toprakların kültürünü gelecek nesillere aktarmak için ömrünü adamış olan Haluk Dursun'u kültür neferi olarak anlatmak istedik." diye konuştu.

Filmin danışmanlığını ve seslendirmesini üstlenen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun, filmin babasının kültürel hayata bakışını, edebiyat, sanat, musiki ve tarihiyle bu hayata nasıl baktığını gösteren kısa bir araç olduğunu belirtti.

Dursun, "Yönetmen ve senarist, projeyi bana ilk teklif ettiğinde, babamı o kadar şevkle anlatmışım ki belgeselde de seslendirici olarak benim görev almamı istediler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Pala, Haluk Dursun'un Türkiye'nin hakiki manada kendisine ait yerli ve milli kültürünün şahika olarak temsilcisi olduğunu dile getirdi.

Pala, Dursun adının ilerleyen bütün kuşaklar tarafından hiç durmadan anılacağının altını çizerek, "Emsallerinin çoğalması gerekiyor ama onun birikimi belki de gelecek nesillere bir kültür adamı nasıl gelişir çizgisinde iyi bir rehber verecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Haluk Dursun'un dertli biri olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Haluk hoca bizim kültürümüzde zaman algısını yeniden kurmanın aslında kültürün bir ayağını oluşturduğunu, zaman üzerine konuşmamız gerektiğini ve bu kültürün zaman algısının çizgisel değil döngüsel olduğunu, bunun Kur'an-ı Kerim'den kaynaklandığını uzun uzun anlatır ve o coşkusunu paylaşırdı. Biz, bir kıymetin hakkını vermek için buradayız. Onun kavgası, yok edilmek istenen aidiyetimizi anlatarak ve yaşatarak inşa etmekti ve hayatını buna adamıştı."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Dursun ile Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu yıllardaki tanışma hikayesinden bahsetti.

Demircan, "Haluk hocamızla birlikte Beyoğlu'nu gezerdik ve bize işin ruhunu anlatırdı. Galatasaray Lisesi'ndeki Hamidiye Çeşmesi'ni ondan dinlediğimde orası zihnimde bir çeşme olmaktan çıkıp başka bir şeye evrilmişti." dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Yahya Kemal Beyatlı ve Süleyman Nazif'in bazı mısralarını aktardı.

Gösterimin ardından Arısoy, Haluk Dursun'un eşi Gülşen Dursun'a çiçek takdim etti.

Dursun'un hayatındaki önemli duraklar aktarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile çekilen, yapımcılığını Ehli Hayal Film'in üstlendiği belgesel filmde Haluk Dursun'un biyografisi anlatılıyor.

Film, kızı Nilay Dursun'un seslendirmesi ile ve onun gözünden seyirciyle buluşuyor. Eğitim hayatı boyunca yakınında yer alan dostları, mesai arkadaşları ve öğrencileri Dursun'un biyografisinde önemli durakları dile getiriyor.

Çok özel fotoğraf ve görüntülerin yer aldığı belgeselde, Dursun'un Galatasaray Lisesi ile rehberlik yaptığı yıllar, Anadolu turları, Ayasofya ve Topkapı Sarayı yılları ile trafik kazası öncesinde çıktığı Anadolu turları anlatılıyor.

Haluk Dursun, Zeytinburnu, Belgesel, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika


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