Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırşehir'de "Kitap Günleri" fuarına katıldı - Son Dakika

Terihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Günleri" fuarına konuk oldu.

Ortaylı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'de sıhhatli beslenme sorunu oluştuğunu, ürünlerde tuhaf tuhaf maddeler kullanıldığını, bazı ürünlere de şeker yerine şurup konulmasının yanlış olduğunu söyledi.

Ortaylı, "Türkiye'deki ziraiye, köy tarımına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü küçük Asya gibi enteresan bir yer dünyada yok. Ukrayna'da vişne var kiraz yok, muz, portakal da yok ama buğdayı var. Hiç buradaki buğday ile kalitesi uyuşmayan buğdayı var, onu satıyor. Böyle her şeyin yetiştiği çok acayip bir toprak yapısı ve oluşumu olan bir başka memleket yok dünyada, bu işte küçük Asya. Jeolojik oluşumu nedeniyle bugünkü Anadolu platosu yükselmiş, son derece bereketli. Burada yedi iklimin ürünleri var, çok az böyle ülkeler." diye konuştu.

Konferansın ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ortaylı'ya günün anısına hediye takdim etti.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22 Mayıs'ta sona erecek "Kitap Günleri"ne yaklaşık 200 yayıncı ve 50 yazar katılıyor.