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Prof. Dr. Naci GörürTunceli'ye dikkat çekti: Bu fay deprem üretirse büyüklüğü 7.4'e çıkabilir - Son Dakika

Prof. Dr. Naci GörürTunceli'ye dikkat çekti: Bu fay deprem üretirse büyüklüğü 7.4'e çıkabilir

Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar çıkabilir. Tunceli'ye uzak değil. Batıdan da aktif bir fayla çevrilidir" açıklamasında bulundu.

28.11.2023 - 22:29,  Güncelleme: 22:36
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Tunceli'deki deprem tehlikesine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında, "Yakın vadede tehlike gördüğünüz fay hattı var mı?" sorusuna, "Ben ilk kez söyleyeceğim. Türkiye'de Tunceli tehdit altında. Çünkü Erzincan- Karlıova arasında Yedisu fayı var. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Eli kulağında, şakası yok" yanıtını verdi.

"TUNCELİ TEHDİT ALTINDA"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Haber Global'de açıklamalarda bulundu. Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Naci Görür, Tunceli'deki deprem tehlikesine dikkat çekti. "Yakın vadede tehlike gördüğünüz fay hattı var mı?" sorusuna yanıt veren Naci Görür, Tunceli'nin tehdit altında olduğunu belirtti. Görür, şunları söyledi: "Ben ilk kez söyleyeceğim. Türkiye'de Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Çünkü Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larda deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. Yani 1794'e 250 koyarsanız günümüze yaklaşırsınız. Dolayısıyla orası tehlikeli.

Prof. Dr. Naci Görür Tunceli'ye dikkat çekti: Bu fay deprem üretirse büyüklüğü 7,4'e çıkabilir
Prof. Dr. Naci Görür

"7,4'E KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Biz zaten Erzincan-Karlıova, Bingöl-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Bu fay Tunceli'ye fazla uzak değil, yakın. Tunceli o fayın güneyinde. Batıdan da aktif bir fayla çevrilidir. Ovacık fayı, yavaş hareket ederek deprem üretiyor. Tunceli'nin hemen güneyinde Nazimiye fayı var. Dört taraftan fay ile çevrilidir. Yedisu fayı özellikle endişe konumundadır.

"ELİ KULAĞINDA, ŞAKASI YOK"

Eli kulağında, şakası yok. Zaman olarak kesin konuşamıyoruz. Tekerrür periyodunu bilemiyoruz. MTA'yı (Maden Tetkik Arama) bunu tespit etmeye memur edin. Bilimin faydası, yerbilimcinin varoluş nedeni budur.

"DOĞU ANADOLU FAYI'NIN BÜYÜK DEPREM OLUŞTURMASI İÇİN 500 YIL GEREKİYOR"

Malatya'dan Hatay'a kadar çok önemli kesimi kırıldı. Uzun dönem afet niteliğinde büyük deprem oluşmaz ancak bazı graben fayları var. Fakat yaşları itibari ile yavaş faylardır. Büyük deprem 500 sene beklemiyoruz. Doğu Anadolu fayının hareketinin 7 ve üstü deprem stresi oluşturması için 500 yıl gerekiyor. Sözünü ettiğim fayın kırılmamış kesimleri de bir süre sonra kırılıyor. Artçı deprem diyoruz. O bölgede yaklaşık 1-1,5 sene deprem hissedeceğiz. Doğu Anadolu fayında Bingöl ve Karlıova bölgesi hariç büyük depremlerden uzağız. Kırılmamış yerler varsa kırılacaklardır."

Naci Görür, Tunceli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Naci GörürTunceli'ye dikkat çekti: Bu fay deprem üretirse büyüklüğü 7.4'e çıkabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci GörürTunceli'ye dikkat çekti: Bu fay deprem üretirse büyüklüğü 7.4'e çıkabilir - Son Dakika
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