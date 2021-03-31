Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi - Son Dakika

Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi

31.03.2021 20:43

Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi Prof. Dr. Alper Şener'den Ramazan ayında Covid-19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan illere göre haftalık vaka haritasında yüksek risk grubu olan turuncu kategoride yer alan Çanakkale, çok yüksek risk grubu...

Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi

Prof. Dr. Alper Şener'den Ramazan ayında Covid-19 tedbirleri

ÇANAKKALE - Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan illere göre haftalık vaka haritasında yüksek risk grubu olan turuncu kategoride yer alan Çanakkale, çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoriye geçti. Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların kalabalık alanlarda çoğu zaman maske ve mesafe kurallarını hiçe saydığı gözlendi. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Virüse ait faktörler var, Varyant virüs daha yaygın görüldüğü için bunu ona bağlıyoruz. Bir diğer şey de tabii ki insan davranışları ve insan hareketlerinin bir türlü önlenememesi" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 verilerinin dün akşam paylaşılmasının ardından Çanakkale'nin yüksek risk grubundan, çok yüksek riskli gruba geçtiği görüldü. Vaka sayılarının artmasını hem varyant virüsün güçlü olduğuna hem de insan faktörüne bağlı olduğuna dikkat çeken ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Çanakkale artış olan iller arasında ilk 3 içerisinde. Türkiye'nin geneliyle kıyasladığımız zaman bu artış normal. Çünkü, ülkenin genelinde de artık 58 vilayetin 4'te 3'ü kırmızı kategoriye geldi. Aslında bunun neden ve sonuçları aşağı yukarı belli. Virüse ait faktörler var. Varyant virüs daha yaygın görüldüğü için bunu ona bağlıyoruz. Bir diğer şey de tabii ki insan davranışları ve insan hareketlerinin bir türlü önlenememesi. Teknik olarak baktığımızda aslında Türkiye'nin geneli ve Çanakkale dahil olmak üzere, kontrollü normalleşme ve kontrollü kapanma arasında gidip, geliyoruz. Bu çok sağlıklı bir süreç olmadığını gösteriyor. Hep aynı şeyler üzerinde duruyoruz. İstisnalar genel kaideleri bozmaz prensibiyle hareket ettik bu zamana kadar ama gördüğümüz istisnai durumlar ciddi anlamda vaka yükü ve sayısı anlamında artışa katkısı bulunuyor" dedi.

"Çift maske kullanmamız gerekiyor"

İnsanların kurallara uyması ve gerekmedikçe dışarı çıkmamasını belirten Prof. Dr. Alper Şener, "Bundan sonraki süreçte neler yapmak lazım? Birey ve toplumsal olarak aynı sorumluluğu hissederek, hafta içi serbestlik olsa dahil olabildiğince dışarı çıkmamak lazım. Dışarıda geçirdiğimiz süreyi minimum da tutmak lazım. Toplu taşıma kullandığınız zaman mutlaka çift maske kullanmanız lazım. Toplu taşımalarda olabildiğince kalabalıklaşmayı önleyici çözümler üretilmesi gerekiyor; yolcu sayısının kısıtlanması, ek seferlerin koyulması gibi" diye konuştu.

"Kesinlikle ev ziyaretleri yapılmamalı"

Türkiye'de dolaşan varyant virüsün aşırı derecede bulaşıcı olduğunu ve insanların kendilerini koruması gerektiği söyleyen Prof. Dr. Şener, "Ev ziyaretlerinin artık kesinlikle yapılmaması lazım. Şuna ciddi anlamda şahit oluyoruz. Eline, manava ve bakkala gider gibi poşet alıp, ev ziyaretlerine gidenler var. Evde 4-5 kişiden fazla toplanmamanız lazım. Çünkü, virüsün kişiden kişiye bulaşma öykülerine baktığımızda 'Kapı aralığından sadece bir evrak bıraktım, maskesiz 1 dakika görüştük' diye öykü veren hastalarımız var. Dolayısıyla Türkiye'de şuanda dolaşan varyant virüs, aşırı derece bulaşıcı ve kendimizi korumamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Şehirlerarası kısıtlamaya öncü bir durum yok"

Ramazan ayı ve bayram zamanında şehirlerarası yolculuklarda artış beklenmesine rağmen ekstra bir kısıtlama getirilmesine de gerek olmadığına vurgulayan Şener, "Şehirlerarası kısıtlamalar için önümüzdeki 1,5-2 aylık periyotlara bakmamız lazım ama teknik olarak şuanda baktığımızda her ilin oranı aşağı yukarı aynı olduğuna göre, şehirlerarası kısıtlamaya öncü bir durum yok. Yani, düşük olan bir ilden yüksek olan bir ile seyahat dediğimiz tablo aslında söz konusu değil gibi görünüyor. Zaten hemen hemen Türkiye'nin tamamı kırmızı kategoride. Şırnak hariç, hasta oranı eşit olarak dağılmış görünüyor. Dolayısıyla şehirlerarası kısıtlamanın buna bir faydası olacağını düşünmüyorum. Öncelikle şehirlerin içerisinde kontrol etmek lazım virüsü, eğer kontrol edecek duruma gelemeyecek ise genel yasak ve kapatmalar gibi tablolar düşünülebilir" dedi.

"Olabildiğince ibadetlerimizi evde yapmamız gerekiyor"

Ramazan ayında teravih namazlarının serbest olmasına rağmen, olabildiğince ibadetlerin evde yapılması gerektiğine belirten Şener, "Ramazan ayında ibadet ile ilgili bazı istisnai durumlar olacaktır. Özellikle teravih namazlarının serbest bırakılması gibi bir durum var ama bunun serbest bırakılmasını şöyle algılamamak lazım; 'Gidin, ibadetinizi orada yapın' gibi algılamamak lazım. O dönemlerde de yine bulaşıcılığın devam edeceğini bilmemiz gerekiyor. Olabildiğince ibadetlerimizi de evde yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Toplu iftar ve sahur yasak ama ailelere bir araya gelip organizasyon yapıyor"

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında vatandaşların evlerde toplanarak iftar ve sahur programları yaptıklarını, bunların da bulaşı riskini arttırdığını kaydeden Şener, "Toplu iftar ve aktiviteler zaten yasaklandı ama bunu ev içi birleşme yani birden çok evin birleşmesi durumuna çevirmememiz lazım. Geçtiğimiz dönemde bunlara şahit olduk. Toplu iftar ve sahur yasak ama 3- 5 aile bu sefer yine bir araya gelip, sahur ve iftar organizasyonu yapıyor, bu da tehlikeli bir durum" dedi.

"60 günlük periyot çok tehlikeli ve önemli"

Virüsle mücadele konusunda son 2 aylık sürecin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Önümüzdeki 60 günlük periyot çok tehlikeli ve önemli. Çünkü, olgu sayısı bu hızla devam edecek olursa, beklenmeyen ya da önlenemeyen ölüm sayısı çok ciddi oranda artacaktır. Hastanelerde ciddi oranda yatak sayısı baş gösterecektir, yoğun bakımda yer sayısı baş gösterecek, sağlık personelinin maddi ve manevi tükenmişliği baş gösterecek ve dolayısıyla hizmet aksayacaktır. Vatandaşlarımızdan 60 günlük bir periyotta özveri bekliyoruz. Bu özveri sürecinde de ne yapmamız gerekiyor? Aşılamalarımızı yaygınlaştırıp, uygulamamız lazım. Eğer hep birlikte bu işe inanırsak, bütün önlemlere harfiyen uyarsak mutlaka bu virüsün dağılım hızını kesmiş olacağız. Çünkü, önümüzde çok güzel örnekler var. Mesela, İngiltere örneği var. Kasım ayında her taraf kırmızı iken şuanda neredeyse artık her yerde maskesiz ve mesafesiz periyoduna varan devam eden bir mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamladı İngiltere. Önümüze güzel bir örnek olabilir. Bence, şiarımızın bu olması lazım" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 verilerine göre Çanakkale'deki korona virüs artış tablosu şu şekilde; 8-14 Şubat 37,61, 15-21 Şubat 43,76, 20-26 Şubat 81,51, 27 Şubat- 5 Mart 107,29, 6-12 Mart 149,76, 13-19 Mart 202,75 ve 20-27 Mart 348,81 olarak belirtildi.

Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi
Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi
Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi
Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Çanakkale, Ramazan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi         
21:33
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu         
20:34
Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar         
20:22
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti         
14:13
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 21:46:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Şener, Çanakkale'de artan korona virüs tablosunu değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei