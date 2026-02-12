Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı
12.02.2026 11:25  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı
Haber Videosu

Olası İstanbul depremiyle ilgili beklentiler sürerken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Marmara'daki bazı fay hatlarında büyük bir deprem için yeterli enerji birikimi olmadığını savunan Üşümezsoy, Silivri ve Kumburgaz arasına dikkat çekti.

İstanbul'da beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen senaryolardan farklı bir tablo çizdi. Üşümezsoy, Marmara Denizi içerisindeki bazı fay segmentlerinde büyük bir deprem oluşturacak düzeyde enerji birikiminin bulunmadığını öne sürdü.

Özellikle Adalar segmentine dikkat çeken Üşümezsoy, bu bölgeye yönelik risk değerlendirmelerinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Üşümezsoy, Adalar hattının büyük bir deprem üretecek düzeyde stres taşımadığını savunarak, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli enerji birikimi bulunmadığını iddia etti.

SİLİVRİ İLE KUMBURGAZ ARASINA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'u etkileyebilecek olası bir sarsıntı için tek bir noktaya dikkat çeken Üşümezsoy, Silivri ile Kumburgaz arasındaki yaklaşık 25 kilometrelik hatta odaklanılması gerektiğini belirtti. Sözcü'nün canlı yayınına katılan ve bu hattın 2009'dan bu yana risk taşıdığını ifade eden Üşümezsoy, burada meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğünün 6.0 ile 6.5 arasında olabileceğini söyledi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN İDDİA

Üşümezsoy, Kuzey Marmara genelinde sıkça dile getirilen "büyük İstanbul depremi" senaryosunun artık geçerli olmadığını ileri sürdü. 1999 depreminden bu yana "büyük deprem olacak" söylemiyle uluslararası fonlar sağlandığını iddia eden Üşümezsoy, bu kaynakların deprem hazırlığı için doğru kullanılmadığını savundu.

Depreme dayanıklı yapıların inşasının mühendislik alanına girdiğini belirten Üşümezsoy, fay hatlarının doğru analiz edilmesinin ise bilimin görevi olduğunu ifade etti. Yanlış fay modelleri üzerinden politika üretilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Şener Üşümezsoy, Kumburgaz, İstanbul, Marmara, Enerji, Deprem, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • safetyk45 safetyk45:
    GENE ZAM KAPIDA HERHALDE BİRŞEYLER FIRLAYACAK GİBİ ŞENER ÜŞÜMEZSOY NE ZAMAN 7. NOKTANIN ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUM DEDİYSE GÖZÜMÜZÜ KULAĞIMIZI DİKKATİMİZİ O YÖNE ÇEVİRİYORUZ O ARADA HEMEN HAŞIRTTI BLEK SESİMİZDE ÇIKMIYOR NORMAL KARŞILAR OLDUK ARTIK 8 8 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    2029 dan sonra bekleyin,bu bölgede büyük bir depremi.bunlarda tarihlere göre tahmin yürütüyor zaten.daha öncede olabilir. 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:47:33. #7.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.