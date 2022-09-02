Puma'dan KKTC futboluna destek

Puma tarafından tasarlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Futbol Takımı formalarının tanıtımı yapıldı.

Başkent Lefkoşa'da yeni formaların tanıtımının yapıldığı etkinlik, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kemaler Group arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, KKTC Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca Puma tasarımı formalarla sahada olacak.

İş birliği kapsamında KTFF Süper Lig ve Birinci Lig'de oynanacak tüm maçlarda Puma Orbita futbol topu kullanılacak.

Puma'nın global tasarım ekibi tarafından KKTC Milli Futbol Takımı için hazırlanan formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşuyor.

Türkiye'de üretilen formaların ön tarafında yer alan siyah şerit dikkat çekerken, bu şeritler, Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırt kısmında bulunan KKTC'nin resmi armasında yer alan barış güvercini ve ağzındaki zeytin dalı ise KKTC tarafının duruşunun göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Ataoğlu: "Gururla taşıyacağımız bir milli formamız var"

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çok değerli bir organizasyona katıldıklarını belirtti.

Ataoğlu, "Elbette hepimizin artık bir forması var. Bizim de gururla taşıyacağımız bir milli formamız var. Bizler bakanlık olarak hediyelerimizde bu formaları da vereceğiz. Bu değerimizi koruyacağız. Canla başla bu forma için çalışacağız." dedi.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise "Bu formaya sahip çıkanlara teşekkür ederiz. Bu toprakları sevenlere teşekkür ederiz. Biz bakanlık olarak 3 bin forma alıyoruz. Çocuklarımız okullarda, her yerde bu formayı giyecek." ifadelerini kullandı.

KTFF Başkanı Sertoğlu da "Kendi ülkemize özel tasarlanmış, gerçekten bizim için üretilmiş formalara sahip olmaktan dolayı gururluyuz. 1,5 yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığımız bu proje bizim için çok özel. 600 binin üzerinde olan İngiltere ve Avusturalya'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin ve yanı sıra Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu formaya sahip çıkacağını, formanın ülke özlemini, vatan sevgisini pekiştireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sertoğlu, KTFF'nin 1955'te kurulduğu günden bugüne ilk defa kendine özel formasının olduğunu dile getirdi.

Seyis: "Spor nerede varsa biz de oradayız"

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, Türk sporuna olan sorumluluklarının güçlendiğini düşündüklerini dile getirerek, "Spor nerede varsa biz de oradayız. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında yapılan anlaşma vesilesiyle, yenilikçi ürünlerimizi KKTC futbolu ile buluşturduğumuz için gurur duymaktayız." şeklinde konuştu.

Seyis, her kategoride mücadele veren KKTC Milli Futbol Takımı'nın dünya seviyesinde malzemelerle sahaya çıktığını görmenin, KKTC futbol liglerindeki maçların artık Puma'nın ürettiği toplarla oynanmasının ve KKTC Kadınlar Futbol Ligi'ne isim sponsoru olmanın kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.