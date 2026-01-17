Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yaşam

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca\'nın telefonundan çıkan video
17.01.2026 10:05
Haber Videosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonları sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Rabia Karaca'nın telefonundan çıktığı belirtilen görüntüler basına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca'nın cep telefonundan, Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı öne sürülen jette çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı.

48 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF VE VİDEO

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında siber suç uzmanları tarafından incelenen Karaca'ya ait telefonda 48 binden fazla fotoğraf ve video tespit edildi.

Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan yeni görüntüler

KAYITLARIN ÇOĞU...

Bu kayıtların büyük çoğunluğunun, İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile çıkılan yurt dışı seyahatlerinde, özel jetlerde ve geceliği on binlerce dolar olan lüks otellerde çekildiği öne sürüldü.

Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan yeni görüntüler

İFADESİNDEKİ ÇARPICI KISIM

Soruşturmanın kamuoyunda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Karaca'nın ifadesindeki en çarpıcı detaylardan biri, yurt dışındaki kumar masalarına dair oldu. Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde sık sık yurt dışına gittiklerini anlatan Karaca, "Murat, beş dakikada 200 bin doları kumar masasında hiç acımadan kaybetti. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı" demesiydi.

SKANDALIN DİĞER UCU: DERYA ÇAYIRGAN İDDİASI

Rabia Karaca'nın ifadeleri sadece yolsuzlukla sınırlı kalmadı. Karaca, voleybolcu Derya Çayırgan'ın, İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi olduğunu iddia ederek, belediye yönetimi ve yakın çevresi arasındaki ilişkiler ağının sanılandan çok daha derin olduğunu ileri sürdü.

