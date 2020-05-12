Radyo Başakşehir mutluluk sunuyor - Son Dakika

Radyo Başakşehir'de gerçekleşen Türkiye'de Ramazan ve Radyo Sokağı programlarıyla mutluluğun sesi dünyaya yayılıyor. Korona süreci nedeniyle bu Ramazan memleketlerine gidemeyen dinleyicilerin durağı olan Türkiye'de Ramazan programında belediye başkanları Ramazan'ın manevi ikliminin şehirlerindeki yansımalarını aktararak yurdun ve dünyanın dört bir tarafındaki hemşehrilerine sesleniyor.



Korona süreci nedeniyle bu Ramazan memleketlerine gidemeyen dinleyicilerin durağı olan Türkiye'de Ramazan programında belediye başkanları Ramazan'ın manevi ikliminin şehirlerindeki yansımalarını aktararak yurdun ve dünyanın dört bir tarafındaki hemşehrilerine sesleniyor. Türkiye'de Ramazan programına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuk oldu.



Radyo Sokağı'nda acil durum seti hediye ediliyor



Yıldızların ışıklarını yakan seslere sahip radyocuların konuk programcı olarak sunduğu Radyo Sokağı'nda Radyo Başakşehir instagram canlı yayınına katılan takipçilere her akşam acil durum seti hediye ediliyor. Bu güne kadar şehir içi ve dışından hediye kazanan yaklaşık 50 dinleyicinin hediyelerinin gönderimi başladı.



Kadir Çetin'in konuk programcı olarak bulunduğu Radyo Sokağı akşamına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu instagram canlı yayını aracılığıyla katılarak dinleyicileri ve izleyicileri selamladı. Kadir Çetin ayrıca sanatçı konukları Hayrettin ile korona sürecinde dizi film çekimleri ile ilgili sohbet edip Gökhan Akar'dan birbirinden güzel şarkıları canlı olarak dinleterek hem sosyal medya takipçilerine hem de radyo dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. - İSTANBUL