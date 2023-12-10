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''Rahatlayın, alnım ak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah - Son Dakika
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''Rahatlayın, alnım ak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çiftinin çocuk bakıcısı Şule ile Özbekistan uyruklu yardımcıları kaçak durumda oldukları için sınır dışı edildi. Ülkesine dönerken bir video çekip, ''Millet olarak rahatlayın, alnım ak olarak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den ''Yallah'' yorumuyla olay yarattı.

10.12.2023 - 12:30,  Güncelleme: 13:20
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Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Özbekistan uyruklu Şule ile evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K. sınır dışı edildi. Ülkeden ayrılırken alnının akıyla gittiğini söyleyen Şule'ye, bir dönem Dilan Polat'la yakın arkadaş olan Nez Demir'den yorum geldi Demir "Madem ülkeni çok seviyordun oradan ekmek yeseydin, yallah" yorumunu yaptı.

"ALNIMIN AKIYLA GİDİYORUM"

TikTok hesabından çektiği videolarla tanınan Şule, ülkesine giderken de paylaşım yapmadan duramadı. Uçakta çektiği videoları yayınlayarak Türkiye'den gittiğini duyuran Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı. Şule'nin bir fotoğrafında akrabası Nargiza K. da görüldü.

'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah

NEZ DEMİR'DEN YORUM GECİKMEDİ

Şule'nin bu paylaşımı Dilan Polat'ın da bulunduğu şampiyonlar ligi masasında bulunan ve mal varlığına el konulan Nez Demir'den dikkat çeken bir yorum geldi. Şule'nin "Alnımın akıyla gidiyorum, millet olarak rahatlayın" sözüne "Güle Güle Zuleğ. Bu millet de sana bayılıyordu. Madem ülkeni bu kadar çok seviyordun oradan ekmek yeseydin yallah" yorumunu yaptı.

'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah

NEZ DEMİR'E TAKİPÇİLERDEN TATSIZ HATIRLATMA

Nez Demir'in bu yorumu bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok kişi Demir'e "Sen de aynısın, gideceğin yer Dilan Polat'ın yanı" tarzında yorumlar yaptı.

'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah
'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah
'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah
'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah
'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah
\'\'Rahatlayın, alnım ak gidiyorum\'\' diyen Şule\'ye Nez Demir\'den olay yaratan cevap: Yallah
YORUMLAR

Dilan Polat, Engin Polat, Özbekistan, Nez, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk ''Rahatlayın, alnım ak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Rahatlayın, alnım ak gidiyorum'' diyen Şule'ye Nez Demir'den olay yaratan cevap: Yallah - Son Dakika
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