Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı
dolayısıyla Çarşamba
, Vezirköprü
, Havza
'da bayramlaşma töreni düzenlendi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
, Göl Restoran'da düzenlenen bayramlaşma töreninde, bayramların birlik ve beraberliğin sergilendiği, büyük önem taşıyan günler olduğuna dikkati çekerek, "Hayırlısıyla mübarek ramazan ayını geride bıraktık ve bugün bayramlaşma töreninde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım
, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Vezirköprü
Vezirköprü Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan Bayramı bayramlaşma programı, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirildi.
Programa Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Polis Merkezi Amiri Mutlu Toptaş, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Program, bayramlaşmanın ardından yapılan ikramlarla sona erdi.
Havza
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz
ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada görevli personelle bayramlaştı.
Yılmaz ve Özdemir, daha sonra Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Havza temsilciliğinde düzenlenen bayramlaşma programında kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramın Türkiye ve Havza'ya bolluk ve bereket getirmesini temenni eden Yılmaz, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Özdemir de Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Yılmaz ve Özdemir, şehitliği ziyaret ederek dua ettikten sonra protokol üyeleriyle Havza Devlet Hastanesi
ve Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret etti.
Havza Belediyesinde bayramlaşma
Havza Belediyesi tarafından belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti
İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP
İlçe Başkanı Uğur Yıldırım
, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Özdemir, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zamanlar arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Bayrama ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Havza Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda halkımızın rahatı için temizlik işleri müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere tüm birimlerimiz görevinin başında. Bu yıl halkımız ile kucaklaşmak için bayramlaşmayı böyle yaptık. Başta ilçemiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutlarım." dedi.
Kavak Atatürk
Parkı'nda gerçekleştirilen törene Havza Kaymakamı ve Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan
, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici
, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
, İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Müftüsü Nuh Arslan ile belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yılmaz, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir. Bayramlarımız, aynı zamanda gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmaktadır. Kavak halkının, çalışma arkadaşlarımın, şehit aileleri ve gazilerimizin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.
Sarıcaoğlu da bayramların birlik ve beraberliğin doyasıya yaşandığı, gelenek göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan müstesna günler arasında bulunduğunu kaydetti.
Buradaki törenin ardından protokol üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, görevli personelle bayramlaştı.