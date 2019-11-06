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Real Madrid-Galatasaray maçından notlar

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.

Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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