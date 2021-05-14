Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor - Son Dakika

Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor

14.05.2021 11:15

Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor Cumhuriyet tarihinde hiç elde edilmemiş başarıyı elde etmek istiyorum Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği milli sporcu Uğurcan Özer, başarıya doymuyor.

Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor

Cumhuriyet tarihinde hiç elde edilmemiş başarıyı elde etmek istiyorum

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği milli sporcu Uğurcan Özer, başarıya doymuyor. 8 yaşında rehabilitasyon amacıyla başladığı yüzme sporunda, birçok şampiyonluk elde eden Özer, triatlon ve yüzmede engelli bir sporcu olarak, engelsiz sporcularla yarışıyor. Milli sporcunun hedefi, triatlet olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek.

Esenyurt'ta yaşayan 23 yaşındaki milli paralimpik triatlon ve milli yüzücü Uğurcan Özer, sol kolundaki 23 santim kısalık nedeniyle 8 yaşında rehabilitasyon amacıyla başladığı yüzme sporunda, başarılara elde etmeye devam ediyor. Yüzmede Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda final, Kıtalararası Boğaz Yarışı'nda 4 yıl üst üste birincilik, Balkan Şampiyonası'nda 3 altın madalyanın sahibi olan Özer, triatlonda dünya kupasında 8'incilik elde ederken, Nisan ayında triatlon dalında yapılan iki yarışta da birinci oldu. Yarışmalara, 2 yıldır Esenyurt Belediyesi'nin spor salonlarında hazırlanan milli sporcu, spor hayatının yanı sıra akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü dördüncü sınıfta devam ediyor. Milli yüzücünün gelecekteki hedefi, dünya şampiyonasında Cumhuriyet tarihinde hiç elde edilmemiş başarıya ulaşmak.

"Triatlet olarak yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum"

Yurt dışında yapılan birçok yarışta Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen paralimpik milli triatlon ve milli yüzücü Uğurcan Özer, "8 yaşında doktorların tavsiyesiyle yüzmeye başladıktan sonra kolumu güçlendirdim ve lisanslı bir sporcu oldum. 12 yaşımda ilk yurt içi yarışıma katıldım ve 16 yaşında yüzme milli takımında ilk milliliğimi Almanya yarışında aldım. Almanya, İspanya, İrlanda, Portekiz, Yunanistan ve Brezilya olmak üzere birçok yurt dışı yarışında ülkemi temsil ettim. Şimdi ise aktif triatlet olarak yurt dışında ülkemi temsil ediyorum. Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde, yurt içinde iki yarışa katıldım. Bunlardan bir tanesi, Mersin'de Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği puanlı bir yarıştı ve o yarışta para triatlet kategorisinde birinci oldum. Aynı zamanda, kişisel kariyer rekorumu da kırarak derecemi oldukça fazla geliştirdim ve yurt dışındaki rakiplerimize nazaran farkı kapatmaya başladım. Bundan sonraki yarışma ise Bodrum'da 'Bodrum MW Challenge Triatlon' adlı bir yarıştı. Yine burada bayrak takımı adına yüzme etabını bin 200 metrelik yüzme parkurunda 18.15 dakikalık süreyle tamamlayarak parkurdaki en iyi yüzme derecesine sahip oldum" dedi.

"Mottom: Engelsiz sporcuları geçmek"

Hayat sloganının engelli bir sporcu olarak engelsiz sporcuları geçmek olduğunu belirten Özer şöyle devam etti: "Rehabilitasyon amaçlı yüzme sporuna başladıktan sonra benim yüzmeyi değil, yüzmenin beni seçtiğini anladım ve bunu benimsedim. Hedeflerime giderken ülkemde ismimi hatırlatabileceğim ve insanlara duyurabileceğim bir şans olduğunu anladım ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bu süreçten sonra performans sporu yaptığım için sosyal yaşantıma dikkat ettim. Akademik hayatımda da hem sporu hem de okulu birlikte götürmeye çalıştım ve şu ana kadar düzenli çalışma ve elde ettiğim başarılarla çok daha iyi işlere imza atacağım. Benim mottom; engelli bir sporcu olarak engelsiz sporcuları da geçmek. Bununla kendimi motive edip daha da hırslı bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kolumdaki 23 santim kısalık aslında benim için önemli değil. Rakiplerim karşısında kendimi asla eksik görmüyorum. Kendimi maksimum derecede zorlamak için yurt içinde zaten engelsiz sporcularla yarışmaya özen gösteriyorum" dedi.

"İlki başarmak istiyorum"

Hedefinin Avrupa'da madalya alarak, dünya şampiyonasında Cumhuriyet tarihinde hiç elde edilmemiş başarıya ulaşmak olduğunu ifade eden Özer, "Aynı zamanda paralimpik olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek istiyorum. Tarihimizde henüz paratriatlon dalında ülkemizi temsil eden bir sporcu yok. Bunun için ilki başarmak istiyorum. Bununla birlikte benim yaşımdaki sporculara tavsiyem; azminizi kaybetmeyin. Pandemi dönemi elbet geçecek ve çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başkan Bozkurt'a teşekkür ederim"

Desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür eden Özer şunları ekledi: "Esenyurt Belediyesi'nin bana sağladığı tesis olanakları ve diğer imkanlarla birlikte çok daha iyi bir şekilde milli takım yarışlarına hazırlanabiliyorum. 2 yıldır Esenyurt Belediyesi'nin salonlarında çalışıyorum. Bana tesis ve malzeme olanaklarını sağlıyorlar. Burada performans ve üst düzey antrenmanlarımı yapabiliyorum. Kemal Deniz Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ta yapacağımız etkinlikte, onunla birlikte bisiklet sürmek için sabırsızlanıyorum"

Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor
Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor
Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor
Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor
Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor
Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rehabilitasyon amacıyla başladığı sporda başarılara koşuyor - Son Dakika


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