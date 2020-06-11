Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, rekabetin korunmasına yönelik kanun teklifiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un modernize edileceğini, Rekabet Kurumunun etkinliğinin artırılacağını, böylelikle mal ve hizmet piyasalarında rekabetin geliştirilmesiyle ekonominin daha...

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, rekabetin korunmasına yönelik kanun teklifiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un modernize edileceğini, Rekabet Kurumunun etkinliğinin artırılacağını, böylelikle mal ve hizmet piyasalarında rekabetin geliştirilmesiyle ekonominin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlanacağını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde, milletvekilleri söz aldı.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, 2008 küresel krizi, 2016 hain FETÖ saldırısı, 2018 spekülatif kur saldırısı ve bunların yanında pek çok şok ve jeopolitik gerilime rağmen Türkiye ekonomisinin 2002-2019 döneminde ortalama yıllık yüzde 5,4 büyüdüğüne dikkati çekti. Tüfenkci, bu başarıda, ekonomi politikalarının etkinliği, ekonomik temellerin sağlamlığı ve tedbirlerle krizlerden kısa dönemlerde çıkma becerisinin etkili olduğunu ifade etti.

Düzenlemeyle kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak için AB mevzuatıyla uyumlu 3 yeni aracın hayata geçirildiğini anlatan Tüfenkci, böylece Rekabet Kurumunun, tüketici refahında daha çok etki doğuran ihlallere odaklanabilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Tüfenkci, söz konusu araçlardan ilkinin, rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan uygulamaların soruşturma konusu yapılmamasını sağlayacağını, ikinci aracın taahhüt müessesesiyle rekabetçi endişe doğurabilecek uygulamaların kanundaki uzun soruşturma süreçlerine gerek duyulmaksızın sona erdirilebilmesine imkan tanıyacağını, üçüncü araç olan uzlaşma müessesesinin ise yaptığı ihlalin farkına varan ve bunu kabul eden teşebbüslerin başvurabileceği bir usul olduğunu söyledi.

Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rekabet Kurumunun idari işleyişini daha etkin kılmaya yönelik olarak da kanun teklifinde bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu çerçevede kurulun kadro iptal ve ihdas yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine kurumun personel, kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kuralların yasada açık olarak düzenleme zorunluluğu üzerine hazırlanmıştır. Kanun teklifi çerçevesinde yapılacak değişikliklerle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun modernize edilecek, Rekabet Kurumunun etkinliği artırılacak ve böylelikle mal ve hizmet piyasalarında rekabetin geliştirilmesi suretiyle ekonomimizin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlanacaktır."

"Bu sistem 'ahbap çavuş' kapitalizmidir"

CHP Grubu adına söz alan Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, düzenlemede AB Uyum Komisyonu ve Anayasa Komisyonu ile doğrudan ilgili, ilişkili 4 madde olmasına rağmen TBMM Başkanlığının teklifi tali komisyonlara göndermemesini eleştirdi.

Teklifin 3. maddesinin geri çekilmesini istediklerini anlatan Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu değişiklikle Rekabet Kurulu artık hakim durumu kötüye kullanan bir şirketi tespit ettikten sonra idari para cezasının yanında yapısal tedbirler de öngörebilecek. Firmaların belirli faaliyetlerini veya ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmelerini emredebilecek. Üyelerinin tamamının bir kişi tarafından atanan rekabet otoritesine, böyle bir yetkinin verilmesi mülkiyet hakkına, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır.

Teklif, kurumsal çerçeveyi AB ile uyumlu hale getirmekten uzaktır. Ülkemizde rekabetin bilhassa devlet eliyle özellikle kamu ihalelerinde ortadan kaldırıldığı açıktır. Burada serbest ekonomiden bahsedemeyiz. Bu modelin adına, 'serbest piyasa ekonomisi' diyemeyiz. Bu sistem, olsa olsa 'ahbap çavuş' kapitalizmidir."

Bakırlıoğlu, kanun teklifinin yeterli olmadığını savunarak, Rekabet Kurumunun bağımsızlığının tesis edilmesi gerektiğini aktardı.

Rekabet Kurumunun, bir kişinin keyfiyetine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, "Bu teklif, idari ve mali özerkliği olmayan Rekabet Kurumunun kurumsal yapısında herhangi bir düzeltme yapmamakla birlikte, mülkiyet hakkı ve teşebbüs hürriyeti aleyhine sonuçlar doğurabilecek şekilde devlet müdahalesini kolaylaştırmaktadır." dedi.

Teklifin görüşmeleri, 1. bölüm üzerinden devam ediyor.

Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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