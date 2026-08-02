Rekortmen dağcının cansız bedeni dağdan böyle indirildi - Son Dakika
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Rekortmen dağcının cansız bedeni dağdan böyle indirildi

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Broad Peak'te meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden rekortmen dağcı Nirmal Purja'nın da aralarında bulunduğu dağcıların cansız bedenleri, günler süren zorlu çalışmaların ardından dağdan indirildi. Kurtarma ekiplerinin yüksek irtifadaki operasyonu kameralara yansırken, görüntüler uluslararası basında geniş yer buldu.

Dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesini yalnızca 6 ayda tamamlayarak tarihe geçen Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın, Broad Peak'teki çığ felaketinde yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi. Dış basında yer alan haberlere göre, Purja'nın da aralarında bulunduğu 10 dağcının cansız bedeni dağdan indirildi.

Rekortmen dağcının cansız bedeni dağdan böyle indirildi

GÜNLER SÜREN ÇALIŞMA KAMERAYA YANSIDI

Pakistan'daki 8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak'te meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama ve cenaze çıkarma çalışmaları tamamlandı. Dış basında paylaşılan görüntülerde, yüksek irtifada görev yapan ekiplerin dağcıların cansız bedenlerini sedyelerle ve halatlar yardımıyla dağdan indirdiği görüldü.

Rekortmen dağcının cansız bedeni dağdan böyle indirildi

REKORTMEN DAĞCI DA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenler arasında, 2019 yılında dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesini yalnızca 6 ay 6 günde tırmanarak dünya çapında ün kazanan 43 yaşındaki Nepalli dağcı Nirmal Purja da bulunuyor. Purja'nın ölümü, uluslararası dağcılık camiasında büyük üzüntü yarattı.

Rekortmen dağcının cansız bedeni dağdan böyle indirildi

TOPLAM 10 DAĞCI YAŞAMINI YİTİRDİ

Associated Press'in aktardığına göre Broad Peak'teki çığ felaketinde toplam 10 dağcı hayatını kaybetti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce aksayan çalışmaların ardından tüm cenazelere ulaşıldığı ve dağdan indirildiği bildirildi.

Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Pakistan Rekortmen dağcının cansız bedeni dağdan böyle indirildi - Son Dakika

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