Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadı

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, similasyon tırında 7,2'lik deprem anını yaşadı.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kurupelit Kampüsünde kurulan fuar alanında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından getirilen simülasyon tırı da yer aldı. Simülasyon tırının misafirleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcıları da vardı. Rektör Bilgiç ve yanındakiler 2011 yılında 7,2 şiddetinde yaşanan Van depremini simülasyonla deneyimlediler. 15 saniye süreyle suni bir deprem ortamını yaşayan Bilgiç ve ekibi hemen çök kapan tutun tekniği uygulayarak deprem alanında yaşam üçgeni oluşturdu. 1 dakika süren Van depreminin sadece 15 saniyelik kısmını yaşayan ekip, sürenin 15 saniyeden daha uzun geldiğini açıkladı.

Deprem simülasyon tırı gün boyu misafirlerini ağırladı ve onlara deprem anını suni bir şekilde yaşattı. Ayrıca deprem simülasyon tırında, deprem anında neler yapılacağına dair eğitimler de verildi.

OMÜ'deki deprem simülasyon etkinliğine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Türk Kızılay Samsun Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hanife Papila, yetkililer ve öğrenciler iştirak etti.