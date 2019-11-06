Son Dakika Haberleri: Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadı
Son Dakika Genel Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadı

Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadı

8 saat önce

Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadıSAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, similasyon tırında 7,2'lik deprem anını yaşadı.

Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadı

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, similasyon tırında 7,2'lik deprem anını yaşadı.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kurupelit Kampüsünde kurulan fuar alanında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından getirilen simülasyon tırı da yer aldı. Simülasyon tırının misafirleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcıları da vardı. Rektör Bilgiç ve yanındakiler 2011 yılında 7,2 şiddetinde yaşanan Van depremini simülasyonla deneyimlediler. 15 saniye süreyle suni bir deprem ortamını yaşayan Bilgiç ve ekibi hemen çök kapan tutun tekniği uygulayarak deprem alanında yaşam üçgeni oluşturdu. 1 dakika süren Van depreminin sadece 15 saniyelik kısmını yaşayan ekip, sürenin 15 saniyeden daha uzun geldiğini açıkladı.

Deprem simülasyon tırı gün boyu misafirlerini ağırladı ve onlara deprem anını suni bir şekilde yaşattı. Ayrıca deprem simülasyon tırında, deprem anında neler yapılacağına dair eğitimler de verildi.

OMÜ'deki deprem simülasyon etkinliğine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Türk Kızılay Samsun Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hanife Papila, yetkililer ve öğrenciler iştirak etti.

Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Rektör, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangın uzmanı Profesör Kılıç: İstanbul depremi yangınları beraberinde getirebilir
Yediği meyvenin parasını ağaca asan kişi, bahçe sahibini duygulandırdı Erdoğan'ın konuşmasını kesen tezahüratlara parti grubunu yöneten isim müdahale etti Narkotik, yakaladığı zanlının fotoğrafını "Soğuklar başladı" notuyla paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 09:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Bilgiç ve ekibi 7,2'lik deprem anını yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]