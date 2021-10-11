Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı - Son Dakika

Odunpazarı İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli A.E. ile B.T, 9 Ekim'de belediyeye ait resmi araca S.T'yi alarak kent merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı kırsal mahallelerde dolaştıktan sonra 75. Yıl Mahallesi'ne gitti.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE ŞİKAYETTE BULUNDU

S.T. henüz bilinmeyen nedenden dolayı sinir krizi geçirmesinin ardından zabıtalar, kadını Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakıp bölgeden ayrıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından S.T, Kurtuluş Polis Merkezine giderek A.E. ile B.T'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINAN ZABITALAR SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler buradaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKA KOLTUK ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Resmi aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, S.T'nin ifadesindeki bölgelere gidildiğini tespit etti. Bu arada aracın arka koltuğunun incelemek üzere sökülüp, Bursa Adil Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

AÇIĞA ALINDILAR

Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazetecilere, söz konusu iki zabıta personeli hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı ve açığa alındıklarını söyledi.