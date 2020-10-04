Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak - Son Dakika

Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak

Doğu Akdeniz'in verimli topraklarıyla öne çıkan Amik Ovası'nda, tarım arazilerinin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen Reyhanlı Barajı, Hataylı üreticilerin yüzünü güldürecek.

Doğu Akdeniz'in verimli topraklarıyla öne çıkan Amik Ovası'nda, tarım arazilerinin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen Reyhanlı Barajı, Hataylı üreticilerin yüzünü güldürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve diğer ilgililerin de Hatay'dan iştirak ettiği törenle dün açılışı yapılan Reyhanlı Barajı'nda, 10 Ocak'tan itibaren tutulmaya başlanan suyun seviyesi her geçen gün artıyor.

Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına imkan sağlayan, 480 milyon metreküp su toplama hacmine sahip Reyhanlı Barajı, birçok ürünün yetiştirilebildiği verimli topraklara bereket katacak.

Baraj sayesinde 200 bin dönüm alan da taşkınlardan korunacak.

"Mısır ve pamuk sulamasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı"

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, AA muhabirine, ilçenin geniş ürün yelpazesine sahip olduğunu söyledi.

Reyhanlı Barajı'nın bölge çiftçisi için öneminden bahseden Cüneydioğlu, "Barajımız özellikle yer altı su kaynaklarının tükenmesini önleyecektir. Şu anda barajda belli bir seviyede su tutuldu ve Afrin Çayı'ndan gelen suyun kontrollü şekilde çiftçilerimizin hizmetine sunulmasıyla bu yıl mısır ve pamuk sulamasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı." dedi.

Cüneydioğlu, barajla ilçe kırsalındaki 50 bin dönüm kurak arazinin suya kavuştuğunu vurgulayarak, "Reyhanlı Barajı hem tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak hem de daha önce yaşanan su baskınlarının önüne geçecek. Türkiye'de sayılı projelerden birinin burada olmasından dolayı mutluyuz. Baraj tam anlamıyla su dolduğu anda ovamız, çiftçimizin yüzünü güldürecek." diye konuştu.

Bölge çiftçisi memnun

Barajdan bir süredir sulama yapan çiftçilerden Hamdullah Umut Cemiloğlu, Reyhanlı Barajı'nın tarım arazilerinin sulanmasında kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Suriye sınırındaki Kuşaklı Mahallesi'ndeki 1200 dönüm arazisinde biber, pamuk, mısır, fıstık gibi ürünler yetiştirdiğini anlatan Cemiloğlu, barajla maliyetlerinin düştüğünü ve sulama imkanı sayesinde verimin de arttığını aktardı.

Üreticilerden Ahmet Cancı da arazilerini sulamak için 3 kilometre uzaktan yer altı borularıyla su getirdiklerini belirtti.

Su taşıma işlemlerinin kendilerine büyük maliyet oluşturduğunu ancak bunun barajla düştüğünü anlatan Cancı, aylık 25 bin liralık elektrik faturasından yüzde 75 tasarruf edeceğini bildirdi.

Cancı, Amik Ovası'nda her türlü ürün ektiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ovada ürün yelpazesi genişledi. Reyhanlı'da 600 dönüm arazide biber, fıstık ve pamuk gibi ürünler ekiyorum. Arazilerimi sulamak için 3 kilometre uzaklıktan yer altı borularıyla 500 metre derinlikten su çıkarıyoruz. Reyhanlı Barajıyla yer altı su kaynakları zenginleşecek ve bizler daha ucuz maliyetlerle arazilerimizi sulama imkanına kavuşmuş olacağız."

Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak
Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak
Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak
Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak - Son Dakika


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