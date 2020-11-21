Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İkinci yarının son 15 dakikasında oynadıkları oyunun genele yaymaları halinde farklı bir durum ortaya çıkacağını belirten Atılay Canel, "Öncelikle stadyumunu bize açan Kasımpaşa başkanına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. İlk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir oyun oynadık. İlk yarıda tesadüfen bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde olan olaylar. İkinci yarıda son 15 dakikada oynadığımız oyunu maçın geneline yaysaydık daha farklı olurdu" diye konuştu.

"KENDİ TESİSİMİZ VE STADIMIZ OLSAYDI ŞU ANDA 6 PUAN DAHA FAZLAMIZ OLURDU"Tesis ve statlarının olmaması hakkında da konuşan Canel, "Kendi tesisimiz ve stadımız olsaydı şu anda 6 puan daha fazlamız olurdu. Bugün sahanın yumuşak olması çimleri öbek öbek kaldırdı. Ama yapacak bir şey yok. Şartlarımız bu" ifadelerini kullandı.RIZA ÇALIMBAY: KADRO ÇIKARIRKEN ZORLANDIKBu maç öncesinde eksik isimler nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Covid-19 testi pozitif çıkan 5 arkadaşımız ve sakatlığı bulunan 4 arkadaşımız vardı. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Kadromuz gerçekten çok kaliteli ve bugün de bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz rahatlıkla Karagümrük'ü geçerdik, sadece hakem engeline takıldık. Geçen hafta da Galatasaray maçında hakem engeline takılmıştık" dedi."HAKEMİMİZ HAZIR DEĞİL, HİÇBİRİ VAR'I KULLANAMIYOR"Hakemlerin hiçbirinin VAR sistemini kullanamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Bizim penaltı pozisyonumuz vardı geçen hafta. Gözünün önündeki pozisyon için VAR'a gitti. Bugün ise penaltı pozisyonunda VAR'a gitmedi ve izlemedi. İki hakemi de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var ama gidip bakmıyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Bu penaltı pozisyonu Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş 'a olsa bin kere bakarlardı. Biz birçok kez bu konularda haksızlığa uğradık. 3 puanımız hakem yüzünden gitti. 3 gün sonra bir maçımız var. Hem kendimiz hem Türkiye için çabalayacağız. Biz orada puanlar alıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada hakem arkadaşlar bir şey yapmamamız için uğraşıyorlar. Ben artık hakemleri ciddiye almıyorum. Yönetici arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Bir tek ben söylüyorum, sonra çok konuştum oluyorum. Bana göre hiçbir hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR'ı kullanamıyor. Büyük takım maçlarında korkarak maç yönetiyorlar. Bunu geçen haftaki Galatasaray maçından dolayı söylüyorum. Korkmadan delikanlı gibi yönetmelerini istiyorum" diye konuştu."HÜSEYİN GÖÇEK İLE MAÇTAN SONRA GÖRÜŞTÜK VE POZİSYON İÇİN 'İZLEDİK' DEDİ"Maçın ardından Hüseyin Göçek ile konuştuklarını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'izledik' dedi. Maç yeni bitmiş, nereden izledin ki. O VAR'ı boşuna mı koymuşlar. Ama maalesef izlemeye gitmedi hakem arkadaşımız, gitseydi belki görecekti penaltı olmadığını."