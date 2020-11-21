Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

21.11.2020 16:22
Demir Grup Sivasspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İkinci yarının son 15 dakikasında oynadıkları oyunun genele yaymaları halinde farklı bir durum ortaya çıkacağını belirten Atılay Canel, "Öncelikle stadyumunu bize açan Kasımpaşa başkanına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. İlk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir oyun oynadık. İlk yarıda tesadüfen bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde olan olaylar. İkinci yarıda son 15 dakikada oynadığımız oyunu maçın geneline yaysaydık daha farklı olurdu" diye konuştu.

"KENDİ TESİSİMİZ VE STADIMIZ OLSAYDI ŞU ANDA 6 PUAN DAHA FAZLAMIZ OLURDU"Tesis ve statlarının olmaması hakkında da konuşan Canel, "Kendi tesisimiz ve stadımız olsaydı şu anda 6 puan daha fazlamız olurdu. Bugün sahanın yumuşak olması çimleri öbek öbek kaldırdı. Ama yapacak bir şey yok. Şartlarımız bu" ifadelerini kullandı.RIZA ÇALIMBAY: KADRO ÇIKARIRKEN ZORLANDIKBu maç öncesinde eksik isimler nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Covid-19 testi pozitif çıkan 5 arkadaşımız ve sakatlığı bulunan 4 arkadaşımız vardı. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Kadromuz gerçekten çok kaliteli ve bugün de bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz rahatlıkla Karagümrük'ü geçerdik, sadece hakem engeline takıldık. Geçen hafta da Galatasaray maçında hakem engeline takılmıştık" dedi."HAKEMİMİZ HAZIR DEĞİL, HİÇBİRİ VAR'I KULLANAMIYOR"Hakemlerin hiçbirinin VAR sistemini kullanamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Bizim penaltı pozisyonumuz vardı geçen hafta. Gözünün önündeki pozisyon için VAR'a gitti. Bugün ise penaltı pozisyonunda VAR'a gitmedi ve izlemedi. İki hakemi de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var ama gidip bakmıyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Bu penaltı pozisyonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a olsa bin kere bakarlardı. Biz birçok kez bu konularda haksızlığa uğradık. 3 puanımız hakem yüzünden gitti. 3 gün sonra bir maçımız var. Hem kendimiz hem Türkiye için çabalayacağız. Biz orada puanlar alıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada hakem arkadaşlar bir şey yapmamamız için uğraşıyorlar. Ben artık hakemleri ciddiye almıyorum. Yönetici arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Bir tek ben söylüyorum, sonra çok konuştum oluyorum. Bana göre hiçbir hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR'ı kullanamıyor. Büyük takım maçlarında korkarak maç yönetiyorlar. Bunu geçen haftaki Galatasaray maçından dolayı söylüyorum. Korkmadan delikanlı gibi yönetmelerini istiyorum" diye konuştu."HÜSEYİN GÖÇEK İLE MAÇTAN SONRA GÖRÜŞTÜK VE POZİSYON İÇİN 'İZLEDİK' DEDİ"Maçın ardından Hüseyin Göçek ile konuştuklarını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'izledik' dedi. Maç yeni bitmiş, nereden izledin ki. O VAR'ı boşuna mı koymuşlar. Ama maalesef izlemeye gitmedi hakem arkadaşımız, gitseydi belki görecekti penaltı olmadığını."

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir 'Levyeli maganda' çıkarıldığı mahkemede kendini savundu: Psikolojik rahatsızlığım var Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor
Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı         
16:43
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Ankara'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu Ankara'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu         
14:51
Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz         
14:16
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın         
12:53
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı         
10:52
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 16:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei