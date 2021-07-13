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Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre çok daha zor olacağını söyledi - Son Dakika

Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre çok daha zor olacağını söyledi

13.07.2021 14:17

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre hem taraftarların olması hem de maç sayısı nedeniyle çok zor geçeceğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre hem taraftarların olması hem de maç sayısı nedeniyle çok zor geçeceğini söyledi.

Çalımbay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdikleri kampta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Takımların geçen sezon deplasman stresi yaşamadığını belirten Çalımbay, "Artık takımlar deplasmana gittiğinde onu hissedecek. Bu sezon her şey bambaşka olacak. Hem deplasman hem iç saha maçları çok önemli. Bu senenin çok zor olacağına inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda taraftarın katkısını gördük. Artık aynısı Türkiye'de olacak. Biz pandemi başlayana kadar kendi sahamızda namağluptuk." ifadelerini kullandı.

Bolu'da kamp yapmaktan çok memnun olduklarını ve tesislerin gelişmesi durumunda yabancı takımların da ilgisini çekeceğine inandığını vurgulayan Çalımbay, kamp yaptıkları tesisin sahasına adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen sezona yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle iyi başlayamadıklarını ancak tam kadroya dönünce önemli bir çıkışa geçtiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Geçen sezon kadro çıkaramadığımız dönemler oldu. İsrail'e 2 yedek oyuncuyla gitmek zorunda kaldık. Kalecilerimize forma yaptırdığımız dönemler oldu. Yaşadığımız o sıkıntılı dönemde istediğimiz yerde olamadık. Avrupa kupalarında pes etmeyen bir takım görüntüsü sergiledik. En çok üzüldüğüm Avrupa kupası maçlarından elenmemizdi. Bizim o gruptan Villarreal ile çıkmamız gerekiyordu ama aksilikler çoktu."

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde bazı isimlerin sakatlık yaşadığını dile getiren Çalımbay, "Aaron Appindangoye'yi 6 ay daha göremeyeceğiz. Erdoğan Yeşilyurt bir süre bizimle olamayacak." açıklamasında bulundu.

Geçen sezonun son bölümünde 19 maç yenilmeyerek Avrupa'da bu alanda tek takım olduklarını ve takımıyla gurur duyduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezonun takımı Sivasspor'dur. Takımımla gurur duyuyorum. Geçtiğimiz sezon bulunduğumuz yerden memnunuz. 2 senedir Avrupa kupalarına gidiyoruz. Çok kritik maçlar oynadık. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları gibi. Hatay ile 5.'lik için çekişiyorduk. 2 maçı da iyi şekilde bitirdik. Fenerbahçe maçı çok kritikti. Mükemmel motive olduk. Arkadaşlığı sahaya yansıttık. O maçta mükemmel bir oyun sergiledik. Galip gelerek ligi iyi bir şekilde bitirdik."

"Takımımızın iskeleti var"

Rıza Çalımbay, transferde geç kalmalarına rağmen iyi bir iskeletlerinin bulunduğunu ifade etti.

Oturmuş bir kadroları bulunduğunu ve yapacakları transferlerle aynı performansla devam edebileceklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Şu anda bizim takımımızın belli bir iskeleti var. Sakatlık yaşamazsak oturmuş bir kadro var. Buraya alacağımız 4-5 iyi oyuncuyla yoluna devam edersin. Kadroyu oturtunca başarı geliyor, biz onu yaptık ve başarı geldi. Sivas'ta hiçbir oyuncu maddi açıdan sıkıntı yaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, bir gazetecinin "uzun yıllar tek kulüpte çalışma istikrarını nasıl sağlıyorsunuz ?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Gittiğim her yerde 1 yıllık imza atıyorum. 1 yıl içinde memnunsam kalıyorum değilsem ayrılıyorum. Yönetim de aynı şekilde. Sivas'a gelirken ilk 5 oynayacaksak geleceğimi söylemiştim. Yoksa gelmek istemediğimi söylemiştim. Ben içeride dışarıda galibiyete oynayan bir takım istiyorum. Bir gerçek var Anadolu takımları transferde istediği oyuncuları alamaz. Paramızın yettiğini alabiliriz. O zaman istediğin şekilde olmuyor. 10 gün sonra maç oynayacağız ama transferlerimizi bitiremedik çünkü belli bir bütçe var ve Sivas'ta bu aşılamaz. O bütçeye göre oyuncu bulmak bazen çok zor oluyor. Yönetimle iç içe olduğunuz zaman onlar da işin doğrusunu görüyor. Taraftar görmeyebilir ama biz bunu yönetimle paylaşıyoruz. Futbolcuyken de antrenörken de disiplinli biriyim. Hiçbir zaman pes etmedim. Kendim de ya da takımımda hava bozukluğu olursa gerekeni yaparım."

"Gidenlerin yerine oyuncu alacağız"

Rıza Çalımbay, takıma ekstra transfer yapmayacaklarını sadece giden isimlerin yerine yeni oyuncular takviye etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Transferde şu anda iyi durumda olmadıklarını vurgulayan Çalımbay, "10 gün sonra maç oynayacağız ama olası rakiplerimizin avantajı var çünkü sezonu bizden erken açtılar. Biz alacağımız oyuncuları gidenlerin yerine alıyoruz ekstra almıyoruz. Şimdiye kadar bitirmemiz gerekiyordu ama olmadı. Avrupa maçımız olmadan Ağustos 13'e kadar istediğimiz oyuncuları alabilirdik. Avrupa kupa maçı oynayacağımız için uğraşıyoruz. Avrupa kupası maçı olmasaydı transferde daha rahat olurduk." şeklinde görüş belirtti.

Çalımbay, Beşiktaş'tan geçen sezon kiraladıkları Tyler Boyd'u tekrar istediklerini ama oyuncunun menajerlerinin istememesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

58 yaşındaki teknik adam, sözlerini Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararına ilişkin şu sözlerle tamamladı:

"Belli bir zaman geçince kuralı değiştiriyorlar. Araştırmayı iyi yapıyorlar ki değiştiriyorlar. Tüm takımlara bakın zaten oynayan oyunculardan ziyade kenarda bekleyen çok isim vardı. 21 kişilik kadroda kulübede en az 3-4 yabancı oturuyordu. Bana göre değişen bir şey yok ama netleşirse daha iyi. 8 ise 8, 14 ise 14. Bundan önce bazı maçlarda bu sebeple kural hatası bile oldu. Şimdi daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yabancı sayısı olduğunda yerli oyuncu piyasası mecburen artıyor. Bizim açımızdan bir sıkıntımız yok geçen sezon en çok yerli oynatan takımların başında geliyoruz."

Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre çok daha zor olacağını söyledi
Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre çok daha zor olacağını söyledi
Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre çok daha zor olacağını söyledi
Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre çok daha zor olacağını söyledi

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Türkiye, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay, yeni sezonun geçen yıla göre çok daha zor olacağını söyledi - Son Dakika Spor


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