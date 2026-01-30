Rize'de Deniz Dolgusu Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rize'de Deniz Dolgusu Projeleri

Rize\'de Deniz Dolgusu Projeleri
30.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de deniz dolgusu ile 4.7 milyon m² yeni alan kazandırıldı, büyük projeler hayata geçiyor.

DOĞU Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan Rize'de, milyonlarca ton taşın kullanılması ile oluşturulan deniz dolgulu alanlarda pek çok proje hayat buluyor. Türkiye'nin yüz ölçümünü arttıran projelerle; deniz dolgusuyla 662 standart futbol sahası büyüklüğünde toplam 4 milyon 727 bin metrekare yeni alan, Rize'ye kazandırıldı. Kentin çehresini değiştiren lojistik liman, millet bahçesi ve şehir hastanesi projelerindeki son durum, dronla görüntülendi.

Dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşmanın yanı sıra devasa projelere yer temini noktasında sıkıntıların yaşandığı Doğu Karadeniz'de, deniz dolgulu alanlar inşa ediliyor. Deniz dolgusuyla elde edilen kara parçalarında; özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın havalimanından hastaneye, ulaşımdan, millet bahçesine, sosyal yaşam alanından lojistik liman gibi stratejik yatırımlara kadar pek çok projesi hayata geçiyor. 100 milyon tona yakın taş kullanılarak, Türkiye'nin deniz dolgusu ile inşa edilen 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmet verdiği Rize'de, deniz dolgusu üzerinde şehir hastanesi ve lojistik limanın yanı sıra millet bahçesi de yükseliyor.

DENİZE DOLGUYLA YAKLAŞIK 473 HEKTAR KAZANILDI

Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak lojistik liman projesinde, 25 milyon tonluk taş kullanılarak, 877 bin metrekare alan elde edildi. Kentte deniz manzaralı 1053 yatak kapasiteli şehir hastanesi projesi için de 10 milyon taş denize döküldü ve 350 bin metrekare alan kazanıldı, kıyıya ayrıca 14 bin beton blok yerleştirildi.

Bünyesinde bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi ile sosyal donatı alanlarının yer alacağı millet bahçesi projesinde ise dolguyla 500 dönüm alan elde edildi. Türkiye'nin yüz ölçümünü arttıran projelerle; deniz dolgusuyla 662 standart futbol sahası büyüklüğünde toplam 4 milyon 727 bin metrekare yeni alan, Rize'ye kazandırıldı. Kentin çehresini değiştiren projelerdeki son durum, dron kamerasına yansıdı. Lojistik liman projesinin 2026'nın 3'üncü çeyreğinde tamamlanması, şehir hastanesinin 2026 sonunda, çalışmalarında sona gelinen millet bahçesinin birinci etabının ise şubat ayında hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

MİLLET BAHÇESİNİN İLK ETABINDA SONA GELİNDİ

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehrin sosyal alan olarak en büyük yeşil alanı olacak olan millet bahçesi projesine ilişkin, "Millet bahçesi, eski dolgu alanıyla birlikte ele alındığında yaklaşık 500 dönümlük devasa bir alanı kapsıyor. Şu anda 200 dönümlük birinci etapta sona yaklaştık. Şubat ayı gibi bu alanı tamamlamış olacağız. Buradaki çalışmaların bitmesi ile birlikte arkadaki mevcut tesislerin ön taraftaki yeni zemine geçiş sürecini başlatabileceğiz. İkinci etapta yer alan alanın ise bu yılın ortalarına doğru ihalesinin yapılarak imalat sürecine geçilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

'DENİZ DOLGUSU MECBURİYET'

Kentte deniz doldurulmasının mecburiyet olduğunu ifade eden vatandaşlardan Alptekin Atilla Çelik, "Deniz dolgusu deyince aklımıza ne geliyor? Şehrin genişlemesi, şehrin büyümesi geliyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli problemlerinden biri de alan olmaması. Şehir genişleyemiyor, zaten arka tarafta dağlara dayanmış. Mecburiyetten, mecbur deniz doldurarak da biraz daha alan genişletme; yaşam alanını sağlama, sosyal donatı sağlama. Doğu Karadeniz için yapılabilecek en büyük projelerden birisidir bu. Düz arazi yok; her yer engebe. Bu şekilde denizin doldurulmasıyla daha düz, daha temiz alanlar elde edilip, buraların hem insanların yaşam alanı olarak hem de insanları yaşatacak diğer faaliyetler için katkıda bulunacağına inanıyoruz. Tüm projeleri destekliyoruz" dedi.

'ALTYAPI ÇALIŞMASININ ÇOK İYİ YAPILMASI GEREKİYOR'

Dağların, kentte yatırımlar için elverişli olmadığını söyleyen Murat Yemiş de "Bizim Karadeniz Bölgesi çok engebeli bir yapıya sahip olduğu için ister istemez yatırımların denizi doldurularak yapılması gerekiyor. Bölgemize yatırım çekmek için dağlara, vesaire herhangi bir yatırım yapılamıyor. Bir yapsan dahi heyelandır, vesairedir götürüyor. Doğru olan tabii ki denizlerin dolgu yapılıp, yatırım yapılması. Ama altyapı çalışmasının çok iyi yapılması gerekiyor" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Güncel, Ulaşım, Çevre, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Deniz Dolgusu Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Türk askeri bölgeden çekildi mi MSB kaynaklarından açıklama var Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var

11:04
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
10:05
Videoyu izlemeniz lazım Khamzat Chimaev’i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:47
Ederson’dan Galatasaray’a gönderme
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:10:55. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de Deniz Dolgusu Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.