Rize'de afet tatbikatı: Kurumlar arası koordinasyon sahada test edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize’de afet tatbikatı: Kurumlar arası koordinasyon sahada test edildi

06.04.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize’de düzenlenen afet tatbikatında sel ve taşkın senaryosu üzerinden kurumlar arası koordinasyon sahada test edildi. 190 personelin görev aldığı tatbikatta drone, bot ve kara ekipleri entegre şekilde çalıştı. Tahliye süreçleri, kriz yönetimi ve iletişim altyapısı değerlendirilirken, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması hedeflendi.

SEL VE TAŞKIN SENARYOSUYLA GERÇEKÇİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rize’de afet yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Bölgenin yoğun yağış rejimi ve riskli coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak hazırlanan senaryoda, sel ve taşkın riskine karşı kurumların hazırlık seviyesi sahada test edildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ve AFAD öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikat, yalnızca teorik bir çalışma olmanın ötesine geçerek sahaya yansıyan kapsamlı bir kriz yönetimi uygulaması olarak dikkat çekti. Senaryo kapsamında ihbar sürecinden başlayarak ilk müdahale, olay yeri yönetimi, tahliye operasyonları ve afet sonrası süreçler adım adım uygulandı.

Tatbikat süresince kurumlar arası iletişim aktif şekilde sağlanırken, kriz merkezlerinin işleyişi, görev dağılımları ve karar alma süreçlerinin etkinliği detaylı şekilde değerlendirildi. Olası koordinasyon eksikliklerini önlemek amacıyla çoklu senaryo yönetimi de uygulamaya alındı.

190 PERSONEL, DRONE VE BOTLARLA SAHA OPERASYONU YAPILDI

Tatbikata kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da katılım sağladı. Toplamda 190 personel, 34 araç, 3 drone ve 6 botun görev aldığı organizasyonda kara, hava ve su unsurlarının entegre şekilde kullanılması dikkat çekti.

Drone destekli sistemlerle riskli alanlar anlık olarak izlenirken, bot ekipleri su baskını senaryolarında aktif görev üstlendi. Kara ekipleri ise tahliye, yönlendirme ve saha kontrol faaliyetlerini yürüttü. Özellikle dere yataklarına yakın yerleşim alanlarında olası tahliye süreçleri detaylı şekilde planlanarak vatandaşların güvenli bölgelere sevki test edildi.

Ayrıca enerji, iletişim ve ulaşım altyapısında yaşanabilecek kesintilere karşı alternatif çözümler de tatbikat kapsamında değerlendirildi. Yetkililer, bu tür çalışmaların afet anında hızlı ve etkili müdahale için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tatbikat sonunda yapılan değerlendirmelerde elde edilen verilerin raporlanacağı, mevcut planların güncelleneceği ve kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirileceği ifade edildi. Afet yönetiminde başarının güçlü koordinasyon, hızlı müdahale ve ortak hareket kabiliyetiyle mümkün olduğu bir kez daha ortaya kondu.

Haber: Yavuz Günay

Yerel Haberler, Çamlıhemşin, Yerel, AFAD, Rize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:05
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
11:27
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:21:37. #7.12#
SON DAKİKA: Rize’de afet tatbikatı: Kurumlar arası koordinasyon sahada test edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.