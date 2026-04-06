Rize’de afet tatbikatı: Kurumlar arası koordinasyon sahada test edildi

SEL VE TAŞKIN SENARYOSUYLA GERÇEKÇİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rize’de afet yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Bölgenin yoğun yağış rejimi ve riskli coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak hazırlanan senaryoda, sel ve taşkın riskine karşı kurumların hazırlık seviyesi sahada test edildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ve AFAD öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikat, yalnızca teorik bir çalışma olmanın ötesine geçerek sahaya yansıyan kapsamlı bir kriz yönetimi uygulaması olarak dikkat çekti. Senaryo kapsamında ihbar sürecinden başlayarak ilk müdahale, olay yeri yönetimi, tahliye operasyonları ve afet sonrası süreçler adım adım uygulandı.

Tatbikat süresince kurumlar arası iletişim aktif şekilde sağlanırken, kriz merkezlerinin işleyişi, görev dağılımları ve karar alma süreçlerinin etkinliği detaylı şekilde değerlendirildi. Olası koordinasyon eksikliklerini önlemek amacıyla çoklu senaryo yönetimi de uygulamaya alındı.

190 PERSONEL, DRONE VE BOTLARLA SAHA OPERASYONU YAPILDI

Tatbikata kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da katılım sağladı. Toplamda 190 personel, 34 araç, 3 drone ve 6 botun görev aldığı organizasyonda kara, hava ve su unsurlarının entegre şekilde kullanılması dikkat çekti.

Drone destekli sistemlerle riskli alanlar anlık olarak izlenirken, bot ekipleri su baskını senaryolarında aktif görev üstlendi. Kara ekipleri ise tahliye, yönlendirme ve saha kontrol faaliyetlerini yürüttü. Özellikle dere yataklarına yakın yerleşim alanlarında olası tahliye süreçleri detaylı şekilde planlanarak vatandaşların güvenli bölgelere sevki test edildi.

Ayrıca enerji, iletişim ve ulaşım altyapısında yaşanabilecek kesintilere karşı alternatif çözümler de tatbikat kapsamında değerlendirildi. Yetkililer, bu tür çalışmaların afet anında hızlı ve etkili müdahale için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tatbikat sonunda yapılan değerlendirmelerde elde edilen verilerin raporlanacağı, mevcut planların güncelleneceği ve kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirileceği ifade edildi. Afet yönetiminde başarının güçlü koordinasyon, hızlı müdahale ve ortak hareket kabiliyetiyle mümkün olduğu bir kez daha ortaya kondu.

Haber: Yavuz Günay