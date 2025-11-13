Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin Kabaiş\'in ölümüyle ilgili Adli Tıp\'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA\'sı incelendi
13.11.2025 17:10  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp'ın hazırladığı yeni raporlarda, Kabaiş'in intikali sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profillerinin incelendiği, temas yoluyla bir bulaşma tespit edilmediği ve dolayısıyla bu aşamadaki bulaş ihtimalinin de dışlandığı belirtildi. Bir önceki raporda tespit edilen 2 ayrı erkeğe ait DNA'ya ilişkin araştırma sürüyor.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan yeni raporlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.

EK MÜTALAA TALEP EDİLDİ

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan yeni raporlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Yazılı açıklamada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli raporunda, Rojin Kabaiş'in vücudunda 2 farklı erkek DNA'sına rastlandığı, bu DNA örneklerinin bedenin sternal bölgesi ile intra-vajinal bölgede bulunduğu hatırlatıldı. Bu tespit üzerine, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rojin Kabaiş'in bedeninden alınan örneklerde tespit edilen 2 adet erkek DNA'sının bulunduğu bölgeler de dikkate alınıp, teknik ve tıbbi açıklama yapılması yönünde ek mütalaa talep edildiği belirtildi.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

134 KİŞİNİN DNA PROFİLİ KARŞILAŞTIRILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi ve 5'inci İhtisas Dairesi tarafından iki ayrı rapor düzenlenmiştir. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin 14.10.2025 tarihli raporunda, Rojin Kabaiş'in otopsi mahalline nakli ve öncesindeki süreçte oluşabilecek bulaş ihtimalinin bertaraf edilemediği, bu nedenle söz konusu 2 örneğin bulaşma ihtimalinin halen geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir. Adli Tıp 5'inci İhtisas Dairesi ise Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporundaki veriler de dikkate alınarak hazırladığı raporda, otopsi bulgularının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, analizlerde tespit edilen ölene ait DNA ile karışık 2 farklı erkek DNA profilinin bulaş yoluyla ortaya çıkabileceği gibi, ölüm öncesi temasta bulunduğu erkek bireylere de ait olabileceğini ifade etmiştir. Raporda ayrıca, bulaş ihtimalinin öncelikli olarak değerlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olduğu, ancak bu tür vakalarda ivedilikle hareket edilmesi, şüpheli erkek bireylerden biyolojik örnek alınarak DNA analizlerinin eş zamanlı yapılmasının uygun olacağı vurgulanmıştır. Adli Tıp Kurumu tarafından, cenazenin otopsi mahallinden sevkinden itibaren bulaş riskine ilişkin tüm süreçlerin incelendiği, DNA mukayeselerinin gerçekleştirildiği ve kurum yönünden bulaş ihtimalinin dışlandığı bildirilmiştir. Ayrıca, kayıp şahısla kaybolmadan önce iletişim kurduğu tespit edilen kişiler de dahil olmak üzere, Rojin Kabaiş'in olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg ihtisas Dairesi'ne intikali sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profili, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemede, bu süreçte ölenin ölümüne ilişkin olmayan kişilerin temasıyla bir bulaşma tespit edilmediği, dolayısıyla bu aşamadaki bulaş ihtimalinin de dışlandığı anlaşılmıştır."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yapılan açıklamada ayrıca, "Adli tahkikat sürecinde tespit edilecek diğer şüphelilerden veya bu şahıslara ait biyolojik materyallerden örnek alınması halinde, bu örneklerin Adli Tıp Kurumu İstanbul Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilerek, Rojin Kabaiş'in bedeninde tespit edilen erkek DNA profilleriyle karşılaştırabileceği belirtilmiştir. 13.11.2025 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcısı ile yapılan görüşmede, İspanya Adalet Bakanlığı ile yazışmaların devam ettiği ve telefonun açılması amacıyla İspanya'ya gönderileceği tarafımıza iletilmiştir. Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için taleplerimiz dosyaya sunulmuş olup Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bir dönemin sesi sustu İşte Muazzez Abacı’nın sanat ile geçen ömrü Bir dönemin sesi sustu! İşte Muazzez Abacı'nın sanat ile geçen ömrü
Lauriente’den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Leroy Sane Galatasaray’da tartışma yarattı Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
Irak’ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani’nin lideri olduğu koalisyon kazandı Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı
DEM Parti’den dikkat çeken “Selçuk Mızraklı“ açıklaması DEM Parti'den dikkat çeken "Selçuk Mızraklı" açıklaması
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
CHP’li Dinçer’den, Bakan Göktaş’a Saliha Akkaş’ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto CHP'li Dinçer'den, Bakan Göktaş'a Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

17:38
Hemen harekete geçtiler Galatasaray’dan Eren ve Metehan kararı
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
17:29
11. Yarı Paketi’nde dikkat çeken detay 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak
11. Yarı Paketi'nde dikkat çeken detay! 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
17:03
İmamoğlu açtıkça kapatılıyor İki sosyal medya hesabına erişim engeli
İmamoğlu açtıkça kapatılıyor! İki sosyal medya hesabına erişim engeli
16:38
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır’dayken...
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...
16:07
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
15:52
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası Listede Galatasaray’ın 2 yıldızı da var
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var
15:04
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:20
Muazzez Abacı’nın mal varlığı belli oldu
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu
14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
12:29
İBB iddianamesinde yeni detaylar Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal’ın da hapsi isteniyor
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 17:59:58. #7.13#
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.