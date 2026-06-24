Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Son yıllarda kariyerini İtalya'da sürdüren ve bu ülkede devasa bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, sadece televizyon ekranlarını değil, İtalyanların günlük hayatını da süslemeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun ülkedeki popülaritesi, bu kez Roma'da eğitim gören bir Türk öğrencinin yaşadığı ilginç ve gülümseten bir tesadüfle gözler önüne serildi.

ÜNİVERSİTE SEKRETERİNİN EKRANINDAKİ SÜRPRİZ

İtalya'nın başkenti Roma'da üniversite okuyan genç kız, günlük okul işlemleri için öğrenci işlerine gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. İşlemlerini yaptırmak üzere okul sekreterinin yanına giden genç öğrencinin gözü, sekreterin bilgisayar ekranına takıldı.

"BEKLEMİYORDUM, BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI"

Bilgisayarın arka plan resminde Türkiye'nin tanınmış ünlülerinden Can Yaman'ın fotoğrafını yer aldığını fark eden genç kız, memleketinden binlerce kilometre uzakta yaşadığı bu tesadüf karşısında adeta şoke oldu.

Sekreterin Can Yaman hayranı olduğu anlaşılan o anları tebessümle karşılayan genç kız, yaşadığı büyük şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Beklemiyordum, bir anda karşıma çıktı."