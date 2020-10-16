- Romanya Büyükelçisi Şopanda: "Romanyalılar tatil için Antalya'yı tercih edecektir" - Son Dakika

- Romanya Büyükelçisi Şopanda: "Romanyalılar tatil için Antalya'yı tercih edecektir"

Romanya Büyükelçisi Şopanda, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

ANTALYA - Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Romanyalı turistlerin tatil için Antalya'yı tercih edeceğini söyleyen Şopanda, "Buradaki insanların misafirperverliklerini seviyorlar" dedi.

Valilik şeref defterini imzalayan Şopanda, daha sonra Yazıcı'ya kravat ve kitap hediye etti. Vali Yazıcı, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, bu yıl Romanyadan gelen turist sayısının azaldığını söyledi. Vali Yazıcı, "Buna üzüldük. Çünkü biz güvenli turizm sağlamaya gayret ediyoruz bunu da büyük oranda başardık. Pandemiden dolayı tüm dünyada hareket azaldı. Bu süreçte doğal olarak hareketliliğin azlığından insanların başka ülkelere gidip gelmesi minumuma indi. Bu kapsamda değerlendirildiğinde biz her zaman iyi ilişkiler içinde olduğumuz Romanya ile ve vatandaşlarıyla aynı şekilde inşallah ilişkilerimiz iyi bir şekilde devam edecek. Antalya'da ülkenizin vatandaşlarını ağırlamaktan gurur duyarız" dedi.

Antalya'nın Romanyalılar tarafından tercih edildiğini vurgulayan Büyükelçi Şopanda, "Türkleri çok seviyoruz, o yüzden tatillerimizi Türkiye'de yapmak istiyoruz. Geçen yıl 800 binden fazla Romanyalı turist Türkiye'ye gelmişti, çoğunluğu da Antalya'ya geldi" diye konuştu.

Romanyalı turistlerin tatil için Antalya'yı tercih edeceğini söyleyen Şopanda, "Buradaki insanların misafirperverliklerini seviyorlar. Romanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirme yönünde çalışmalar yapmaktayız. Eminiz ki yıl geçtikçe yükselecektir" ifadelerini kullandı.