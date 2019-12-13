Romanya'nın Dobruca bölgesinde, "13 Aralık Tatar Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Mecidiye'deki etkinliklere Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov katıldı.

Programa, Romanya'da yerleşik ve Ukrayna'dan gelen soydaşların yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda Kırım Tatar kökenliler yoğun ilgi gösterdi.

Dobrucalı Tatar şairi Mehmet Niyazi'nin kabrinde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ve dualarla başlayan programda, Mecidiye Parkı'ndaki Atatürk ve Mehmet Niyazi büstlerine çelenk konuldu.

Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'na, Mecidiye Mehmet Niyazi Kültür Derneğince "Mehmet Niyazi Ödülü" verilen programda, Ukrayna'dan gelen sanatçılar ve Türkiye'den gelen halk dansları ekibi sahne aldı.

Kırımoğlu ve Çubarov, Romanya'da yerleşik Kırım Tatar toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek, Romanya devleti tarafından azınlıklara tanınan geniş haklardan en iyi şekilde istifade edilmesi için Tatar toplumuna birlik çağrısında bulundu.

1917'de Kırım Halk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün olan 13 Aralık tarihi, Romanya'da 2006'da kabul edilen kanunla "Romanya Tatarları Günü" olarak kutlanıyor.