Romanya Prensi Radu'dan Türkiye'ye ziyaret

Romanya Kraliyet Ailesi mensubu Prens Radu Türkiye'yi ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 16-20 Eylül'deki ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilen Prens Radu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Prens Radu, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer ile de görüştü.

Özellikle kültür, eğitim ve spor alanlarında yürüttüğü çalışmalarla dikkati çeken Prens Radu, sosyal yardım faaliyetlerinde de aktif rol alıyor.