Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu - Son Dakika

Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu

14.10.2020 03:11

Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu -İstanbul'a yerleşti ressam oldu, eserlerini binanın duvarına çizdi -Pandemi sürecinde evinde kalan Rus Ressam binanın duvarına çizimler yaptı mahallenin ilgi odağı oldu Arnavutköy'de pandemi sürecinde evinden çıkamayan Rus Ressam...

Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu

- İstanbul'a yerleşti ressam oldu, eserlerini binanın duvarına çizdi

-Pandemi sürecinde evinde kalan Rus Ressam binanın duvarına çizimler yaptı mahallenin ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de pandemi sürecinde evinden çıkamayan Rus Ressam evinin duvarlarına yaptığı resimler ile mahallenin ilgi odağı oldu.

Rus asıllı olan Adalet Aykanat İstanbul Arnavutköy'de yaşayan eşi Ahmet Aykanat ile tanıştı ve İstanbul'a yerleşti. 2012'de dünya evine giren çift İstanbul'daki evlerinde yaşamaya başladı. Evindeki boş vakitlerini değerlendirmek isteyen Adalet Aykanat Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde duvar çizimleri kursuna katıldı ve 8 yıllık eğitiminin ardından profesyonel bir ressam oldu. Eğitimini tamamlayan Rus Ressam pandemi sürecinde eşiyle birlikte evde kalmaya başladı. Evde canları sıkılan çift evlerinin dış cephesine çizimler yapmaya başladı. Evlerinin dış cephesini resimleri ile süsleyen çift mahallede yaşayanların ilgi odağı oldu.

"Evde çekirdek çitleyip oturmasınlar evlerini güzelleştirsinler"

Yaptığı çizimler ile ilgili konuşan Adalet Aykanat (54), "Ben 2012 yılında Ahmet bey ile evlenip Türkiye'ye yerleştim. 2013 yılında Arnavutköy Kadın Kültür Merkezinde başlatılan resim kursuna katıldım. Katıldığım kursa 2018 yılına kadar devam ettim ve kurs sayesinde bu bilgileri edindim. Pandemi sürecinde malum evde kalmak zorunda kaldık dışarıya çıkamıyorduk ve ne yapabileceğimizi tartışmaya başladık. Bende kendimi öğrendiğim sanatı yapmak için binamın duvarındaki boşluklara kendimi verdim ve binamı güzelleştirmek için manzara resimleri çizmeye başladım. Komşularımız o kadar mutlu oldular ki buraya bakınca içimiz açılıyor dediler. Yoldan geçen insanlar burada selfie çekinmek için izinler istemeye başladılar. Bu şekilde olunca ben yaptığım işle gurur duymaya ve çok mutlu olmaya başladım. İnsanlar mutlu oldukça ben daha çok mutlu olmaya başladım ve devam ettim. Bu süreçte bana en çok desteği eşim verdi sağ olsun bu süreçte sürekli benim fırçalarımı ve boyalarımı bana verdi hiç yanımdan ayrılmadı. Bazen yüksek yerlere çizim yapmam gerekti hem merdivenimi tuttu ve arkamdan destekçim oldu. Biz eşimle hep beraber gezilere katılıyoruz birbirimize destek veriyoruz gerçekten çok sevinç verici bir durum bu. Ev hanımlarına tavsiyem evde çekirdek çitleyip oturmasınlar evlerini güzelleştirmeye çalışsınlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa iki tane çiçek dikip onlarla vakit geçirsinler ama boş durmasınlar." İfadelerini kullandı.

"Evde oturuyoruz ilhamım geldi diyor bir başlıyoruz çizmeye"

Eşine bu süreçte sürekli destek veren Ahmet Aykanat ise, "Eşim bu tarz şeylere çok hevesliydi tablolar yapardı sürekli en son pandemi de sıkılınca hanımla kendimize böyle bir meşguliyet bulduk. Ben ona sürekli bir şeyler vermeye başladım ve mutlu oldum. Eşimi gerçekten çok destekliyorum yaptığı her şeyde onun yanındayım. İnsanlar burayı çok merak ediyorlar genelde geliyorlar buraya onlara çay ikram ediyoruz. İnsanlar kendi evlerine yaptırmak içinde sürekli hanımın yanına geliyorlar buda bizi mutlu ediyor. Ben aslında bir taşeron firmada çalışıyordum ama malum yaş 65 olunca artık beni işten çıkarttılar bende huzuru eşimin yanında ve sanatta buldum. Biz 8 senedir evliyiz asla birbirimize kötü laf kullanmadık birbirimize kırılmadık. Gençler kendilerine doğru insanlar bulsunlar evlilik zor iş bugün evlenip yarın ayrılmasınlar evlilik kolay bir şey değil sonuçta bir ömür boyu beraber olacakları bir girişim bu. Asla eşlerini ezmeye kalkmasınlar onlarla mutlu olmaya çalışsınlar. Birbirine saldırınca ne mutluluğun anlamı kalır ne evliliğin anlamı kalır aslında çok güzel bir şey. Evde oturuyoruz ilhamım geldi diyor bir başlıyoruz çizmeye bitince gerçekten ben de gururlanıyorum. Ben bazen diyorum ki burası olmuş artık yeter bana yok daha olmadı onun rütuşları var diyor. Kendisi bakıyor görüyor ve fikirleşerek bir şekilde tamamlıyoruz çizimleri" şeklinde konuştu.

Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu
Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu
Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu
Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu

Arnavutköy, İstanbul, Ressam, Rus, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Rus Ressam evinin duvarına yaptığı çizimlerle ilgi odağı oldu - Son Dakika

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