Rusya'daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama - Son Dakika
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Rusya'daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama

09.05.2022 22:34

Rusya'nın gövde gösterisi haline getirdiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte yapılan havai fişek gösterileriyle tamamlandı.

Rusya'nın gövde gösterisi haline getirdiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte yapılan havai fişek gösterileriyle tamamlandı.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin ardından her yıl geleneksel olarak kutlanılan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle gövde gösterisine döndü. Sabah saatlerinde Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıyla başlayan törenler akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedral ve Poklonnaya Gora Meydanı'nda düzenlenen konserlerle devam etti.

Ardından yerel saatle 22.00'da baştan başkent Moskova olmak üzere aralarında St. Petersburg, Ekaterinburg, Soçi, Krasnodar, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerindeki birçok kentte havai fişek gösterisi düzenlendi. Moskova'daki havai fişek gösterileri, Moskvoretskaya Rıhtımı, Poklonya Gora, Zaryadye Parkı, Vorobyovy Gory, Puşkin Meydanı ve Borodino'da, Rusya'nın Ukrayna'dan yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım'da ise Kırım Köprüsü'nde yapıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama
Rusya'daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama
Rusya'daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama
Rusya'daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama

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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama - Son Dakika


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