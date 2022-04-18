Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, telefonda enerji piyasalarındaki gelişmeleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Tebbun'un telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, Ukrayna'daki durumun da ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Filistin ve İsrail meselesinde artan gerginliğe yönelik endişelerin ifade edildiği, Orta Doğu'daki durumun çözümü için uluslararası çabaların artırılmasının önemine işaret edildiği aktarıldı.