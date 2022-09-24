Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek - Son Dakika
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Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek

24.09.2022 17:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası ülkeden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameye imza attı. Birliğine teslim olmayan Ruslar, 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş devam ederken, tarafların hamleleri çatışmaları kızıştırmaya devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ülkede seferberlik ilan etti. Haberin duyulmasının ardından Rus vatandaşlarının ülkeden kaçması dünya basınında geniş yer buldu. Rus vatandaşı birliklerine teslim olmak yerine Türkiye de dahil başka ülkelere gitmeye başladı.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Öte yandan Putin cephesinde bir gelişme daha yaşandı. Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlandı. Rus parlamentosunda kabul edilen yasa bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu suçu tekrarlayanlara da ağır para cezaları verilmesi kararı alındı. Bu suçu ilk kez işleyenler 1 ile 3 milyon ruble arasında para cezasıyla karşılaşabilecek. Bu suçu tekrarlayanlar ise 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

RUS VATANDAŞLIĞI ALMA SÜREÇLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

Putin tarafından imzalanan bir başka kararnameyle de Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırıldı. Söz konusu yasa tasarıları, geçen hafta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve ardından Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek - Son Dakika
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