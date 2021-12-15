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Rusya güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD'ye iletti - Son Dakika

Rusya güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD'ye iletti

15.12.2021 14:49
Rusya güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD'ye iletti

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'ya yönelik çeşitli güvenlik garantilerinin yasal zemine oturtulmasını öngören, ABD ve NATO'ya yönelik tekliflerin ABD'li temsilcilere iletildiğini bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'ya yönelik çeşitli güvenlik garantilerinin yasal zemine oturtulmasını öngören, ABD ve NATO'ya yönelik tekliflerin ABD'li temsilcilere iletildiğini bildirdi.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "eşi benzeri görülmemiş" düzeye çıktığına işaret eden Uşakov, "İki lider, Putin'in Şubat 2022'de Çin'i ziyaret etmesi ve Şi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin derinlemesine ele alınması konusunda anlaştılar." diye konuştu.

Uşakov, iki liderin, ABD-İngiltere- Avustralya üçlüsünün Hint-Pasifik bölgesinde inşa ettiği AUKUS ile ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'nın oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifaklarını da istişare ettiği bilgisini paylaşarak, "Putin ve Şi, bu ittifaklar hakkında olumsuz görüşler ifade ettiler. Özellikle AUKUS'un bölgedeki nükleer dengeyi bozduğu ve gerilimi artırdığı kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bir süre önce gündeme getirdiği, Rusya'ya yönelik çeşitli güvenlik garantilerinin yasal zemine oturtulmasını öngören ABD ve NATO'ya yönelik tekliflerin de görüşmede ele alındığını aktaran Uşakov, "Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığının bugün bu teklifleri ABD temsilcilerine ilettiğini söyledi. Putin, ABD ve NATO'nun buna olumlu yanıt vermesini umduğunu dile getirdi." diye konuştu.

Söz konusu tekliflerin kamuoyuna açık bir şekilde tartışılacağını anlatan Uşakov, "Bu, güvenliğini sağlamak açısından Rusya için son derece önemli bir konu. Bunu herkese açık olarak istişare edeceğiz." dedi.

Rusya-Çin ticareti detaylıca ele alındı

Uşakov, ekonomik ve ticari ilişkilerin de Putin-Şi görüşmesinde detaylıca istişare edildiğini belirterek, ikili ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasının artırılması konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.

Rusya ve Çin arasında bağımsız bir mali yapı kurulmasının da görüşüldüğünü anlatan Uşakov, "Rusya ve Çin arasındaki ticaret için bağımsız bir finansal altyapı oluşturma çabalarını yoğunlaştırma ihtiyacına özellikle dikkat çekildi. Üçüncü ülkelerden etkilenmeyecek böyle bir altyapı oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rus gazını Çin'e taşıması öngörülen Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinin de gündeme geldiğini belirten Uşakov, "Görüşülen bir başka konu da Rus buğdayının Çin'e ihracıydı. Bu konu üzerinde de çalışmalar yapılacak." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Kremlin İdari İşler Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, bugün Moskova'da ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüşmüştü.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD'ye iletti - Son Dakika


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