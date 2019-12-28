Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Yeni yıl tatilini hafta sonuyla birleştirip İstanbul dışında geçirmek isteyen ve noel tatilini Türkiye'de geçiren vatandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Check-in işlemlerini yapmak isteyen yolcular zaman zaman yoğunluğa neden oldu. Havalimanı ve havayolu görevlilerin aldığı önlemler sayesinde yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına binerek uçuşlarını gerçekleştirdi.

"YENİ YIL İNŞALLAH İYİ OLUR"

Ailesiyle Türkiye'ye gelen Baran Üçpınar adlı yolcu, "Yılbaşı tatili için geldik ve yılbaşından önce Diyarbakır'a geri dönüyoruz. İsveç'e geri dönüyoruz" dedi. Evrim Uçurum adlı yolcu ise " İsviçre'den İstanbul'a tatile geldik. Yeni yılda kızların başarılarını, okulda başarılı olmalarını ve benim de yeni işime başlamayı diliyorum" şeklinde konuştu. Yolculardan Hakan Taşkıran da şunları söyledi: " Antalya'ya gidiyorum. Yeni yıl inşallah iyi olur. Arkadaşımın nişanı var ve ona gidiyorum sonra biraz da tatil yapıp geri döneceğim"