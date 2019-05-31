Sabri Tekli, MTOSB başkanlığına yeniden seçildi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, güven tazeleyerek 99 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, güven tazeleyerek 99 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurulda Cemalettin Akbulut'un listesi ise 54 oy aldı.



MTOSB 14'üncü Olağan Genel Kurulu, MTOSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurula, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve çok sayıda sanayici katıldı.



"3'üncü bölgede yatırımlar başladı"



Divan Başkanlığını MTSO eski başkanlarından Şerafettin Aşut'un yaptığı genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Sabri Tekli, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili bilgiler verdi. Tekli, "Yeni açılan organize sanayi bölgelerimizde 4'üncü ve 5'inci Organize Sanayi Bölgemizin yüzde 70'lik bir kısmı kamulaştırıldı. 3'üncü bölgemizde ise yatırımlara başlayan sanayicilerimiz var. Biz de en kısa sürede 3'üncü bölgenin altyapısını bitirerek, yıl sonunda 4'üncü bölgenin temellerini atarız diye söz verdik. Sanayi parseli ile ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu organize sanayi bölgelerimizin açılmasında emeği geçen başta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya, sanayicilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Kalkınma Bakanlığı döneminde bölgemize ciddi oranda katkıları olan Sayın Lütfi Elvan olmasaydı biz belki de bu kadar yol kat edemezdik" dedi.



"Sanayicilerin artık Anadolu'ya yatırım yapmaları gerekiyor"



MTSO Başkanı Kızıltan ise MTOSB'nin, MTSO'nun ayrılmaz bir parçası ve Mersin'in gözbebeği konumunda olduğunu söyledi. Kent büyüklerinin de bunun farkında olduklarını vurgulayan Kızıltan, "El birliği ile Mersin'i çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Mersin'de kurulan iki organize sanayi bölgemiz daha var. O iki bölgeyi de zaman kaybetmeden bir an önce ayaklandırmamız gerekiyor. Geçen gün katıldığım İstanbul Sanayi Odası toplantısında da belirttiğim gibi sanayicilerin artık Anadolu'ya yatırım yapmaları gerekiyor. Özellikle bizim kentimiz gibi potansiyeli yüksek bir kent, yatırımcılar için bulunmaz bir nimettir. Kentimizi el birliği ile daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Valimiz, belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımızın gayreti ile birlikte Mersin parmakla gösterilen bir kent haline gelecektir" diye konuştu.



MTOSB'nin Mersin için büyük önem taşıdığını belirten Başkanı Seçer de "Organize sanayi bölgeleri bizim için büyük önem taşıyor. 5'inci etaba kadar büyüme başarısı gösteren, Türkiye'de gerek firmaları gerekse çalışma alanları ile örnek teşkil eden MTSOB'nin daha da büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bölgeyi istihdam merkezi haline getireceğiz"



Vali Su ise işinde başarılı, yatırım odaklı çalışmalar yapan, sürekli üreten iş insanları gördüğü zaman gururlandığını dile getirerek, "Sabri Başkanda da aynı heyecanı görebiliyorum. Bu bakımdan Sabri Bey'e, yönetimine ve sanayicilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MTOSB, dinamik bir yapı içerisinde çok güzel hizmetleri gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. MTOSB, sadece yatırım alanında değil, eğitim alanında da büyük çalışmalar yapıyor. Her yıl öğrenci sayısında artış görülen, yoğun ilgi gören bir meslek lisesinde eğitim veren bir MTOSB söz konusu. Model Fabrika ve Endüstriyel Tasarım Merkezi projelerimiz ve daha birçok projelerimiz ile bölgeyi adeta istihdam merkezi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından sanayiciler başkanlarını seçmek için oy kullandılar. İki listeyle gidilen seçimde, oy kullanma işleminin ardından açılan sandıkta Sabri Tekli'nin yönetiminden oluşan listeye 99 oy, Cemalettin Akbulut'un listesine ise 54 oy çıktı.



Güven tazeleyen tekli, seçim sonunda yaptığı konuşmada, "Bizlere güvenen sanayicilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Bölgemizi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. 6'ncı dönemimizde de sarılarak, kucaklaşarak seçimimizi tamamladık. Bu, MTOSB'nin demokratik bir kurum olduğunun en açık göstergesidir" dedi.



MTOSB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



Sabri Tekli, Güral Savaştürk, Orhan Kahveci, Halit Altun, Kürşat Haddat, Hasan Yıldırım, Veysel Memiş, Yılmaz Akyüz. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek

Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor

Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı