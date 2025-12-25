Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı - Son Dakika
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

25.12.2025 15:33  Güncelleme: 16:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Saran, kendisini karşılayan kalabalık karşısında duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti.

COŞKUYLA KARŞILANDI, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.

Sadettin Saran, kulüp binasında kendisini karşılayan kalabalığın ardından gözyaşlarını tutamadı. Saran, kulüp binasındaki merdivenleri çıktıktan sonra ağlayarak çalışma arkadaşlarına sarıldı.

ADEM KÖZ: DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEK

Öte yandan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, başkan Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarının desteğinin hiçbir zaman eksilmemesin dileyen Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Bugün Cuma gününden beri işlemekte olan hukuki sürecin bir aşamasını daha geçtik. Başkanımız bugün savcılıkta ifadesini verdi arkasından sorgu hakimliğinde ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkanımız biraz sonra kulübe geçecek. Biz bu süreçte başkanımızın haklılığına inanıyoruz. Taraftarımızda buraya desteğe geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Şununla bitirelim: Biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarımızın desteği hiçbir zaman eksilmesin diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz ise, "Sürecin başından beri bize destek gösteren camiamıza ve tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Daha güzel günler gelecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    avrupada olsa baskan özür dileyip istifa eder bizde kahram efilip nerdes bas tacı yspilacak. bu dedigim herkes icin gecerli 165 24 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bu ülkede Kartalkaya otel, çorlu tren, Erzincan maden, Hatay deprem, 17-24 Aralık, ensar vakfı, vs vs onlarca ultra büyük facialar oldu. hükümetten brak istifa etmeyi birde dalga geçtiler. sen neyden bahsediyorsun. 10 2
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Oyle iddia var diye istifa falan edilmez. Hele ki yargidaki aslanlar gurubu varligi bilinirken 5 2
  • 205622 205622:
    paran varsa bu ülkede vezirsin kimse dokunamaz bide akp liysen zaten dikululmazsin Koko kaçak altın sahte diploma sıfırlama feto bunlar akp lilerin yanjndan bile geçmez uzaktan yakından alakaları olmaz yaparsa marabalar yapar 88 15 Yanıtla
  • t7fbxmx2fq t7fbxmx2fq:
    bu ülkede her şey olursun bir tek REZİL olmazsın 82 10 Yanıtla
  • mehmet mehmet:
    HEPİNİZE YETERİM FENERBAHÇE DÜŞMANLARI..... 19 67 Yanıtla
    Osman Kaan Osman Kaan:
    adamın yazışmaları var adamda inkar etmiyor yazışmaları , biraz gururlu olun Saadettin gider başkası gelir ne gurursuz takimsiniz 54 13
    beşir turan beşir turan:
    KİMİN RAKİPİSİNİZ SİZE DÜŞMAN OLACAKLAR. ?? 15 4
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    EKONOMİYİ AYAKTA TUTAN İŞ ADAMLARI BUNLAR FETO YATIRIMLARI DIŞA ÇIKARDI ZATEN BUNLARDA İÇERDE OLURSA TAM PATLAR EKONOMİ BELKİ GÖZ DAĞI VERMEK İÇİN YAPTILAR 7 5
    Tuğrul alp Tuğrul alp:
    yaw s..... 7 3
    mehmet mehmet:
    Osman senin kimin vardı partide zoruna gidiyor 1 0
    mehmet mehmet:
    Fetö'cü OE kudurmuş yine alayınızın AS biz fenerbahçe'liyiz 1 0
  • goksel67 goksel67:
    bende fenerbahçe taraftarıyım ama suçu olanın çekmesi lazım dünyanın hiç bir yerinde bu suç cezasız kalmaz 72 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
