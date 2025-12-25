Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti.

COŞKUYLA KARŞILANDI, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.

Sadettin Saran, kulüp binasında kendisini karşılayan kalabalığın ardından gözyaşlarını tutamadı. Saran, kulüp binasındaki merdivenleri çıktıktan sonra ağlayarak çalışma arkadaşlarına sarıldı.

ADEM KÖZ: DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEK

Öte yandan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, başkan Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarının desteğinin hiçbir zaman eksilmemesin dileyen Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Bugün Cuma gününden beri işlemekte olan hukuki sürecin bir aşamasını daha geçtik. Başkanımız bugün savcılıkta ifadesini verdi arkasından sorgu hakimliğinde ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkanımız biraz sonra kulübe geçecek. Biz bu süreçte başkanımızın haklılığına inanıyoruz. Taraftarımızda buraya desteğe geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Şununla bitirelim: Biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarımızın desteği hiçbir zaman eksilmesin diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz ise, "Sürecin başından beri bize destek gösteren camiamıza ve tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Daha güzel günler gelecek" şeklinde konuştu.