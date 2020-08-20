Sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Yağmur yağışından görüntüler

Yağmurdan etkilenen vatandaşlardan görüntüler

Trafik akışından görüntüler

Beykoz'da etkili olan yağıştan görüntüler

Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle su biriken caddelerden görüntüler İstanbul güne sağanak yağışla başladı

İSTANBUL (AA) İstanbul güne yağmurla başladı. İstanbul'un birçok noktasında başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Beşiktaş Taksim ve Sarıyer'de etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların yağmurdan kaçmak için koşturduğu görüldü.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Dolmabahçe Caddesi'nde yağmura bağlı trafik sıkışmalarının olduğu gözlendi. Yağmur yer yer sağanak şeklinde devam ediyor.

Avcılar ve Beylikdüzü'nde de yağmur etkisini sürdürüyor. E-5 Karayolu ve bağlantı noktalarında trafik sıkışmaları gözleniyor.

Sağanak yağış sebebiyle Beykoz Belediyesi ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, yağmur sebebiyle FSM Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde ve Ümraniye TEM otoyolunda trafik yoğunluğu gözlendi