Sağlık Bakanı Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi.
Koca, Twitter'dan 10 ilin sağlık müdürüyle video konferansla yaptığı toplantıya ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, " Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda." ifadesini kullandı.
- Kaynak: AA
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