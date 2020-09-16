Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Vatandaşımız bu noktada müsterih olsun." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hastanede test yapılan vatandaşların kendi istekleriyle ayrıldıkları, ertesi gün bazılarının testlerinin pozitif çıktığı" yönündeki soru üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Biz, özellikle bu salgın döneminde vatandaşımız sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde erken dönemde testinin yapılarak tanısının konulması ve pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz. Bunu yüzde 100'e yakın yapan illerimiz de var, bunu yer yer tam istediğimiz düzeyde yapamayan illerimiz de var. Biz, pozitif olan vakanın evine bırakılmasını organize ediyoruz. Bütün illere de önerimiz ve üzerinde durduğumuz konu bu. Evine giden, gönderilen, götürülen kişinin filyasyonunu aynı gün yapmak istiyoruz. Temaslı olduklarını tespit etmek istiyoruz. Teması tespit edilenlerden numune alıyoruz. Temaslı olup semptomu olmayan kişilerle ilgili numune almıyorduk."

Koca, Bilim Kurulu'nun bugün temaslı olup semptom göstermeyenlerden de numune alınmasını önerdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde, semptomu olmayan temaslının izole olmasını, izole olduktan 7 veya 8 gün sonra numunesinin alınmasını, eğer negatifse ve semptomu hiç yoksa izolasyonun son bulmasını uygulayacağız. Hasta ve temaslı semptomu olan kişiyi çağrı sistemimiz 1,3,7 ve 14'üncü gün aramaya devam ediyor. Semptom değişikliği olan ve hasta olan kişinin evine hekim gönderiyoruz. Eğer hastaneye getirilmesi gerekiyorsa 112 ile hastaneye getiriyoruz. Bu sistemi salgınla mücadele noktasında bütün illerimizde yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama söz konusu değil. Bizim sağlık ordumuz ve sistemimiz sağlıkla mücadele noktasında destanlar yazıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde evde izole edilen kişiler takip edilmiyor, erken dönemde ilaca başlanmıyor, zatürre oranları düşmüyor. Bizim vaka yükümüz, sağlık sistemimizi etkilemeyen, sürdürülebilir bir vaka yüküdür."

"Pozitif olan her vaka bizim HES sistemimizde yer alıyor"

Bakan Koca, Ankara Tabipler Odasının sadece Ankara'da 3 bin hastanın olduğu ve Bakanlığın doğru sayıları vermediği iddiasının sorulması üzerine de şunları ifade etti:

"Vatandaşımız şundan emin olsun, biz bu dönemde pozitif olan herkese filyasyon yapıyoruz. Test yapılıp pozitif olan herkesin temaslılarını tespit ederek izole ediyoruz. Bunu gizleyerek salgını önleyebilir misiniz? Pozitif olan her vaka bizim HES sistemimizde yer alıyor. Bunu gizleyerek yapabilir misiniz? Dünyada her 10 kişiden 8'i belirti göstermiyor, taşıyıcı durumunda. Bir kişi hafif ve orta geçiriyor, bir kişi hastane ortamında geçiriyor. Dünyada solunum sıkıntısı olan ancak hastaneye gidebiliyor. Bizde ise 8 kişinin sağlık sistemine bir yükü yok. Ancak 8 kişinin riskli olan, kronik rahatsızlığı olan, yaşlı olan kişilere o virüsü bulaştırması risk oluşturuyor. Dolayısıyla dünya o 8 kişiyi izole etmiyor, biz izole ediyoruz. Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Bizim taşıyıcılarla değil, hastane yüküyle uğraşmamız gerekiyor. Vatandaşımız bu noktada müsterih olsun."

Bir basın mensubunun, "Geçtiğimiz haftalarda Van ve Diyarbakır gibi vaka sayıları yoğun illerde ziyaretleriniz oldu, önümüzdeki günlerde yeni illere ziyaretiniz olacak mı?" şeklindeki sorusuna karşılık Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'a son 3 hafta yapılan uygulamaların sonuç verdiğini görmek için gitmiştim. 6 ilde bölge toplantısı yapmıştık. Diyarbakır'da yüzde 30'lara varan düşüş söz konusu. Mardin'de yüzde 65'lere varan düşüş söz konusu. Şanlıurfa yarı yarıya düştü. Gaziantep'te benzer şekilde yarı yarıya düştü. Biz ve vatandaşımız üzerine düşeni yaparsa, herkes sorumluluğunu yapma gereği içinde olursa bu salgını kontrol etmek kolay olur. Ankara'da benzer şekilde esnek çalışma mesai uygulamasını daha katı uygulamak kaydıyla önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içinde düşüşlerin olabileceğini görüyorum. Son bir haftada stabilleştiği ve artmadığını da görüyoruz. Bu hafta da İzmir ve çevre illerine gitme planımız var. Ziyaretleri bütün illerimize ve bölgelerimize yapmak istiyorum. Çalışanlarımızı yerinde görerek onları motive etme noktasında çaba içinde olma gayreti içindeyiz."

(Bitti)

Fahrettin Koca, Diyarbakır, Ankara, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6) - Son Dakika


Son Dakika

Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor         
18:24
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 05:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei