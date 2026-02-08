Sağlıkta Yenilikler ve Hedefler - Son Dakika
08.02.2026 18:00
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2002'de 18 bin 943 olan nitelikli yatak sayısının bugün 184 bin 198'e çıktığını açıkladı. Bakan, 2025'te vatandaşların 1 milyardan fazla sağlık hizmeti alacağını belirtirken, evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetleri için yeni mevzuat hazırlandığını duyurdu. Ayrıca, Türkiye'nin primer sezaryen oranının bir yılda yüzde 12 azalmış olduğunu kaydetti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "2002'de 18 bin 943 olan nitelikli yatak sayımız bugün 184 bin 198'e çıktı. 2025 yılında vatandaşlarımız 1 milyardan fazla kez sağlık hizmeti aldı" dedi. Memişoğlu ayrıca evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin yeni mevzuat hazırlığında olduklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' temasıyla düzenlenen 9. Yıl TÜSAP Sağlık Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşan Memişoğlu, sağlık alanında yapılan yatırımlar ve hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SADECE YATAK SAYISI ARTMADI, YATAKLAR KONFORLU HALE GELDİ'

"Bugün 115 bin uzman hekimimiz var. Toplam 1 milyon 449 bin sağlık hizmetlerinde sadece hizmet tarafında çalışan insanımız var." diyen Bakan Memişoğlu, hastanelerdeki yatak sayısı hakkında ise "Türkiye'de şu anda 271 bin 240 yatağımız var. 2002 senesinde tek ve çift kişilik nitelikli yatak dediğimiz yatak sayımız 18 bin 943 iken bugün 184 bin 198. Yani esasında biz hem sayıyı artırmışız -yaklaşık 110 bin- hem de yataklarımızı yenilemişiz. Geçmişte 6-8 kişilik koğuşlarda bir yatağa düşen metrekare oranımız 50-60 iken bugün 200-250 arasında. Sadece yatak sayısı artmadı, yataklar konforlu hale geldi" dedi.

Bakan Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmeti sunan tesislerin sayısının 2002 yılından bu yana yaklaşık yüzde 30 arttığını söyledi. Türkiye'de bin 534 hastane olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2002 yılında vatandaşlara senede yaklaşık 209 milyon kez sağlık hizmeti verilirken, 2025 yılında ise bu sayının 1 milyarı aştığını ifade etti. Bakan Memişoğlu, tıbbi cihaz sayılarının artması bakımından da Türkiye'de önemli bir gelişim süreci yaşandığını belirtti.

'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle yola çıktıklarını vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, büyükşehir ve diğer şehirler arasında sağlık ihtiyaçları ve beklentileri arasında fark olduğunu belirterek "Onun için sahayı bütün ekiple dolaştık. Bizzat ben 67 ilimize gittim. İnşallah bu sene ortasına kadar bütün illeri bitirmiş olacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünün zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için proaktif olarak sahaya çıktıklarını, tütünle mücadeleye ilişkin yeni bir mevzuat hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

'TÜRKİYE, İLK DEFA PRİMER SEZARYEN ORANINI BİR SENEDE YÜZDE 12 AZALTMIŞ DURUMDA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Normal Doğum Eylem Planı'nı başlattıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Türkiye'de ebe yönetmeliğini değiştirdik, ebe okulları açtık ve riskli gebelerle ilgili bir takip sistemi kuruyoruz. Bugün Türkiye, ilk defa primer sezaryen oranını bir senede yüzde 12 azaltmış durumda. 4,5 puana yakın düştü, daha da düşmeye devam edecek" dedi.

Bakan Memişoğlu; evde sağlık hizmetleri, uzaktan sağlık hizmetleri ve palyatif bakım konularında mevzuat çalışması yaptıklarını, bunun yanı sıra hasta ve çalışan hakları konusunda da yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

