Sağlık Bakanlığı'nın Kayseri'ye Tahsis Ettiği 5 Ambulans İl Sağlık Müdürlüğü'ne Teslim Edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'ye tahsis edilen 5 ambulans, düzenlenen tören ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.



İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Doç D. Ali Ramazan Benli, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve sağlık çalışanları katıldı.



Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, ""Vakalara ulaşmada Türkiye ortalamasının çok çok altındayız. Bu da personelimizin çalışması ve gayreti ile olan bir durum. Türkiye olarak sağlık turizminde de önemli bir noktaya gidiyoruz. Bu konuda üniversitemiz, belediyemiz ve Kayseri Şehir Hastanemizin yaptığı çalışmalarla sağlık turizminden de önemli bir pay almaya başladık. Bu gün özellikle orta doğudan bir çok hasta tedavi olmak için ilimize geliyor. Aslında sağlık alanında sahip olduğumuz ekibin de ne kadar iyi işler çıkarabildiğinin bir göstergesidir. Sahip olduğumuz donanımlar ekipmanlar çok iyi olsa da kaliteli ekip almazsa bu seviyeye gelmemiz mümkün değil" dedi.



AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise "İlk milletvekili adaylığımız sırasında dolaştığımız köylerde en büyük isteklerden birisi imam, ebe ve hemşireydi" diyerek, Bu gün İl Sağlık Müdürümüzün açıkladığı çok önemli rakamlar, şehir merkezindeki hastaya ulaşım süresi gerçekten çok önemli bir gelişme. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yaptığı anlaşma çerçevesinde Türkiye'de önemli sağlık merkezlerinden, dış sağlık turizminin öncülüğünü yapan 3 ilden birinin Kayseri olması, sağlık turizminde Kayseri'de sağlığın hangi noktaya geldiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Eskiden hastalarımız yurt dışına giderdi şimdi yurt dışındaki hastalar tedavi olmak için Türkiye'ye geliyor" ifadesinde bulundu.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, ""Şu anda gelinen son durumun Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Verilen oranlar çok çarpıcı. Özellikle şehir merkezinde ambulansın hastaya ulaşma dakikası 5.2 dakika. Bu takdire şayan bir durum. Türkiye ortalamasının altında bir süre ve bunu yapmak öyle kolay kolay olacak bir durum değil. Ben arkadaşlarımı kutluyorum" şeklinde konuştu.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise Kayseri'deki ambulans hizmetleri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:



"Ambulans hizmetlerini özveri ile çalışan 635 personelimiz ile gerçekleştirmekteyiz. 2018 yılı başında 63 olan ambulans sayımız, bu gün katılan 5 ambulans ile 81'e yükselirken 43 olan acil sağlık hizmetleri istasyon sayımız 52'e çıkmıştır. Valimizin talimatı ile Sarız ve Yahyalı'ya ek ekipler kurulmuştur. Bu hizmetlerin artışı vakalara ulaşım oranını ciddi oranda düşürmüştür. 2018 yılında kırsalda ekiplerimizin vakaya ulaşım süresi 24 dakika iken şimdi bu süre 18.5 dakikaya düşmüştür. Kent merkezinde ise 5,6 dakikadan 5,2 dakikaya düşmüştür. Kırsalda standart olarak belirlenen 30 dakikanın altında vakaya ulaşım oranı yüzde 93.'ten yüzde 97'ye ulaşmıştır. - KAYSERİ