Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı

21.04.2021 12:41

Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı -Vatandaşlardan her iki aşıya da yoğun ilgi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar, hızla uygulanmaya devam eden Sinovac ve Biontech aşılarına yoğun ilgi gösteriyor.

Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı

-Vatandaşlardan her iki aşıya da yoğun ilgi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar, hızla uygulanmaya devam eden Sinovac ve Biontech aşılarına yoğun ilgi gösteriyor. Aşılarını vurulan vatandaşlar, sağlık sektöründeki hizmetler için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına dua ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi'nde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günlük yaklaşık 600 aşının uygulandığı hastanede vatandaşlar, Biontech ve Sinovac olmak üzere her iki aşıya da yoğun ilgi gösteriyor. Aşıya olan talebin arttığı günlerde bazı vatandaşlar, korkmalarına rağmen pandemiden tek kurtuluş yolu olarak aşıyı görüyor. Bazı vatandaşlar ise, Türkiye'de sağlık sektöründeki üstün çalışmalardan dolayı bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor.

"Kişi her aşıyı tercih edebilir"

Aşı tercihinin kişiye göre değiştiğini söyleyen Gebze Fatih Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi Hatice Kale Budiyar, "Vatandaşın her iki aşıyı da tercih etme hakkı var. Vatandaş bazen evinde tercih ederek geliyor aşı ünitesine, bazen burada tercihleri, hasta yakınlarının etkisiyle, dışarıda konuştukları zaman, kuliste bazen değişiklik gösterebiliyor. Bu konuda aslında bireysel olarak hastanın klinik olarak değerlendirmesini yapıyor doktorlarımız. Bazen sadece değişiklik bu şekilde oluyor. Onun dışında hastanın kendi kanaati, olmak istediği aşıyı seçerek aşı ünitemize başvuruyor. Kişi her aşıyı tercih edebilir. Aşılandıktan sonra da tamamen bağışık olacak diye bir kaide yok. Mutant virüste varyantlarla karşılaşabilir. Ama aşılar hastalığın şiddetini düşürecek. Sürü bağışıklığı için bağışıklamanın önemi büyük. Vatandaşlarımız sadece Çin aşısı ya da Alman aşısı seçeneği olarak bakmamalılar olaya. Temin edildiği sürece bütün aşılara karşı talebin olması gerektiğine inanıyoruz. Toplumca eğer pandemik mücadeleyi devam ettirmek ve pandemiyi sonlandırmak istiyorsak, başka türlü korona virüse karşı savaşımızı kazanamayacağız, tek yolu aşıyla bağışıklanma" dedi.

"Bir tane evladımı doktorlarıma feda ederim"

Aşı hakkında bilgi almak için geldiği hastanede göz yaşlarıyla sağlık çalışanlarına dua eden bir vatandaş, "Allah doktorlarımızın hiçbir zaman ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Ben yaklaşık 5 senedir kronik onkoloji hastasıyım. Çok operasyonlar geçirdim, çok hastalıklar geçirdim. Çok doktorlarla tanıştım. Tabii ki herkese şükretmek lazım, herkese dua etmek lazım, önce annemize, babamıza ama inanın bir tane evladım var, gözüme düşse silmem, ama o bir tane evladımı doktorlarıma feda ederim. O kadar kıymetlisiniz benim için, o kadar değerlisiniz. Size ne kadar dua etsem azdır. Sizi yürekten kutluyorum. Sağlık çalışanından tut, personelinden, doktorundan, hemşiresine en ufak hizmet veren bütün insanlara sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

"Hastalığın stresini çekmektense aşıyı vurulmak elzemdir"

42 senedir yurt dışında yaşayan ve aşı olmak için ülkesine dönen 63 yaşındaki Ayten Kural ise, " Almanya'dan geliyoruz, gurbetçiyiz. Buraya geleli aşağı yukarı 3 ay oldu. Bizim aşımızda 1 aydan beri vuruluyor. Korkuyordum gelmeye. Bir de televizyonda izlediğim zaman korkuyordum aşı olmaya. Cesaretimi topladım, benim yaşıtlarımın hepsi aşı oldular. Bugün sabahı belirledik. Allah razı olsun, gerçekten korkacak bir şey yokmuş. Hastalığın stresini çekmektense aşıyı vurulmak bir an önce elzemdir ve vurulmamız gerekiyor. Mutlaka vurulun ve korkmanıza hiç gerek yok. Duymadım bile, hiç korkmasınlar, herkese geçmiş olsun. Rabbim bir an önce inşallah üzerimizden bu sıkıntıyı bertaraf eylesin. Bana iki aşıyı da söylediler ama ben Biontech aşısını tercih ettim. Almanya'ya gidiyoruz. Bu aşı vurulacakmış diye duyum aldım. Almanya onu kabul edecekmiş diye duyduk, onun için tercihimizi ondan yana kullandık. Ama ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim gözümüz hep ülkemizdeydi, ilk zamanlar maske bulamıyorduk"

Yurt dışında korona virüsle ilgili hastanelere düşmediğini onun için yapılan hizmetler hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını söyleyen Kural, "Ama burada Elhamdülillah salgının başından beri ülkemi izliyorum, hakikaten ülkemle, büyüklerimizle gurur duyuyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün sağlık ekibine, hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah cümlesinden bir değil bin razı olsun diye duacıyız. Yurtdışında olan çoğu vatandaşımız bu hizmetlerden memnun. Bizim gözümüz hep ülkemizdeydi. Biz ilk zamanlar maske bulamıyorduk. Burada Elhamdülillah hizmetlerimiz çok iyi. Sağlık çalışanlarımız zaten başımızın tacı. Onları sürekli düşünüyorum, evleri var, aileleri var, çoluk-çocukları var. Salgının başından beri bunu biz izledik, ne kadar fedakar olduklarını gördük" ifadelerini kullandı.

"Sık vurulduğu için Çin aşısını tercih ettik"

Daha önce anne ve babasına aşı yaptırdığını söyleyen Şefik Deniz de, "Kronik hasta olduğum için sıra bana geldi. Aşımı oldum, herkesin de olmasını tavsiye ederim. En azından psikolojik olarak kafamızı rahatlatıp beklemeye geçeriz. Aşı olmayıp beklemektense olup beklemek daha akıllıca, mantıklıca bence. Bu hastanede daha önce anneme, babama aşı yaptırdım. Yakınlarıma yaptırdım. Memnunuz hastaneden, yine buraya geldik. Çin aşısını tercih ettik. Daha önce sık vurulduğu için, çok kullanıldığı için onu tercih ettik" ifadelerine yer verdi.

"Herkes aşısını olsun ki bu belayı bir an önce atlatalım"

Devletin böyle bir imkan sağlamasının kendisini çok sevindirdiğini vurgulayan 63 yaşındaki Yaşar Bıkım ise, "Biontech aşısını tercih ettim özellikle. Çok rahatım, içim rahat. Devletime çok teşekkür ediyorum. Daha güvenilir olur diye düşündüm. Şimdiye kadar edindiğim bilgiler Biontech aşısını hem de bulucularının Türk olması içimi rahatlatıyor. Aşıyı yaptırırken rahatım. Aşı olmak istemeyenlere şunu söylüyorum; aşısın bir zararı yok. Hiçbir faydası olmasa bile zararı da yok. herkes aşısını olsun ki bu belayı bir an önce atlatalım" dedi.

Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı

Biontech, Kocaeli, Gebze, dua, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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