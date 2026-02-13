Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı - Son Dakika
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı


13.02.2026 13:12  Güncelleme: 13:18

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Cavit Beşkardeş Aile Sağlığı Merkezi'nde doktorların dinlenme odasında ortam dinleme cihazı bulundu. Doktorları şaşırtan olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis cihaza el koydu.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Cavit Beşkardeş Aile Sağlığı Merkezi'nde temizlik görevlisi C.A., doktorların dinlenme odasında temizlik yaptığı sırada siyah renkli, ışıkları yanıp sönen bir cihaz fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ocağında görevli doktor S.S. polis ekiplerine şikayette bulundu.

DOKTORLAR ŞAŞKIN

S.S. isimli doktor, ifadesinde cihazın kurum içerisinde ne amaçla ve kim tarafından kullanıldığının ortaya çıkarılmasını istediğini belirtti. S.S. ayrıca, cihazı kurumda görev yapan başka bir doktor olan Ö.Ö.'nün yerleştirmiş olabileceğini düşündüğünü öne sürdü. S.S. ifadesinde, Ö.Ö.'in daha önce yetkisi olmamasına rağmen güvenlik kameralarını kendi cihazından açarak izlediğini bildiğini iddia etti.



CİHAZ POLİS TARAFINDAN MUHAFAZAYA ALINDI

İhbar üzerine sağlık ocağına gelen polis ekipleri, söz konusu siyah renkli ve ışıklı cihazı muhafaza altına aldı. Yapılan ilk incelemede cihazın ortam dinlemesinde kullanılabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi. Olay kapsamında sağlık ocağında görevli personelin ifadelerine başvurulduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: İHA




