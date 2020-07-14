Sahil Güvenlik şehit yakınları ve gazileri İzmir Körfezi'nde ağırladı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit yakınları ve gazileri İzmir Körfezi'nde ağırladı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, TCSG 107 ile TCSG 109 botlarıyla icra edilen seyir programı, Alsancak Limanı'nda başladı.

Katılımcılar, limandaki sahil güvenlik botlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateş ölçümü ve maske dağıtımının ardından alındı.

Yaklaşık 200 şehit yakını ile gazinin katıldığı program çerçevesinde botlara her sefer için pandemi tedbirleri kapsamında 20'şer kişi alındı. Katılımcılara, güvenlik tedbirleri, botlar ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Güvertedeki brifingin ardından Alsancak Limanı'ndan yola çıkan botlar Karşıyaka, Konak, Alsancak, Göztepe, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yenikale Geçidi güzergahın ardından yeniden Alsancak Limanı'na döndü.

Seyir sırasında şehit yakınları ve gaziler zaman zaman güverteden cep telefonlarının kameralarıyla körfezi görüntüledi.

"Hatırlandığımız için çok mutluyuz"

İlk seyirde komutan koltuğunda misafir edilen 53 yaşındaki Müzeyyen Kaşıklı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü seyrine davet almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kıbrıs Gazisi Ali Erbil (66) şeref madalyasını onurla taşıdığını belirterek, "Hatırlandığımız için çok mutluyuz. 15 Temmuz gecesi terör örgütü FETÖ hain bir darbe girişiminde bulundu. Bu darbe girişimini devlet ve millet çok güçlü bir şekilde bertaraf etti. İsteğimiz ülkemizin bu birlik ve bütünlüğünü ilelebet koruması." dedi.

15 Temmuz gazisi Ramazan Kaşıkçı da Denizli'de hain darbe girişimine karşı koyduklarını, ülkesi için hiç düşünmeden canını feda edebileceğini vurgulayarak, "Bugün burada olmak ve hatırlanmak çok gurur verici." diye konuştu.